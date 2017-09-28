"Высота 102 ТВ": Впервые в Волгограде без грифа "секретно" показали личное дело военнопленного фельдмаршала Паулюса







Смотрите в программе: Все тайное становится явным: к 75-летию празднования победы в Сталинградской битве госархив Волгоградской области впервые показал ранее секретные документы. Скандальное письмо о перезахоронении 345 румынских солдат под Волгоградом: Чрезвычайный и Полномоченный посол Румынии в России прокомментировал ситуацию. Полицейские Волжского справили новоселье: в новые помещения въехали сотрудники первого городского отдела полиции, кинологи и кавалерийское подразделение. Отобрали водительские права: пьяный заключенный уехал на свидание за рулем тюремной "ГАЗели", но был остановлен полицией.

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