Следственным управлением СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье халатность в отношении директора федерального агентства водных ресурсов и федерального государственного бюджетного учреждения «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища». Руководство учреждения, как сообщили ИА «Высота 102» в Счетной палате РФ, оплатило по госконтракту работы по берегоукреплению Цимлянского водохранилища, которые фактически выполнены не были. Федеральный бюджет в результате не досчитался 16 млн рублей.

Кроме того, Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России на основании материалов Счетной палаты, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Речь идет о хищении бюджетных средств на сумму 751,6 млн руб., направленных на развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на территории Южного федерального округа.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об этом в материале «СП РФ: На берегоукрепление Цимлянского водохранилища в Волгоградской области потратили лишние миллионы». Речь идет о строительстве объекта «Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х.Ляпичева и п.Донского Калачевского района Волгоградской области» В соответствии с госконтрактом, заключенным Учреждением с подрядчиком ‒ ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10», подрядчик должен был выполнить работы по строительству берегоукрепления Цимлянского водохранилища стоимостью 727,8 млн руб. Однако должностные лица учреждения не осуществляли контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, в результате чего в акты приемки выполненных работ были неправомерно включены работы, которые фактически подрядчиком не выполнялись, однако были в дальнейшем приняты и оплачены заказчиком. В результате применения используемой транспортной схемы (не по кратчайшему пути) при перевозке строительных материалов произошло завышение стоимости строительства берегоукрепления на сумму более 100 млн руб. Кроме того, учреждение при строительстве берегоукрепления в нарушение условий контракта оплатило перевозку 41 тыс. тонн строительных материалов на сумму 63,4 млн руб при отсутствии товарно-транспортных накладных. При этом строительство берегоукрепления осуществлялось на части земельных участков, на которые отсутствовали правоустанавливающие документы. Также управлением Цимлянского водохранилища на протяжении 20 лет в нарушение требований Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» эксплуатируются без деклараций безопасности и разрешений на эксплуатацию 15 ГТС, числящихся на балансе.

В Счетной палате России заявили, что органами предварительного следствия возбуждено 10 уголовных дел по итогам работы в первом полугодии 2017 г. Из 79 материалов контрольной деятельности в Генеральную прокуратуру России направлено 57 материалов, в СК России – 7, в МВД России – 3 и в ФСБ России – 12 материалов.