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Политика
 24.09.2017 07:51

Перед выборами в Волгоградскую гордуму «Единая Россия» готовит «черные метки» бесполезным депутатам


Проект новой нарезки избирательных округов Волгоградской городской думы совсем скоро поступит на рассмотрение депутатов. Как стало известно ИА «Высота 102», тему активно обсуждают  в кулуарах собрания, но едва ли кто из самих народных избранников  видел хотя бы наметки свежей схемы.
От того, как перекроят территории одномандатников, во многом будет зависеть судьба самих думцев. В каких-то округах за счет изменения границ, наверняка, поменяется и  расстановка политических сил, в других - намеренно могут столкнуть лбами нынешних союзников. На сегодняшний день известно одно — территории, от которых будут избираться нардепы, станут заметно крупнее. На одного депутата-одномандатника теперь будет приходиться не 34 тысячи избирателей, а порядка 41 тысячи.
К обсуждению новой нарезки округов депутаты приступят сразу после утверждения новой редакции Устава Волгограда, который задаст тон будущей предвыборной кампании. Напомним,  4 сентября на публичных слушаниях были одобрены коррективы в главный правовой акт города-героя, в соответствии с которыми через год в городской думе останется только 36 депутатов, против сегодняшних 48. 
В отсутствие проекта решения рассуждать о схеме избирательных округов пока проблематично, а вот оценить шансы тех или иных «слуг народа» на избрание или хотя бы включение в партийный предвыборный список — уже можно. В сегодняшнем составе представительного собрания из 48 человек  35 — это члены фракции «Единая Россия», от которой они избирались в думу. В стане коммунистов - 6  нардепов, объединение справороссов состоит из трех человек. Еще два думских представителя — вне политических «кружков». Это единственный в собрании самовыдвиженец Дмитрий Крылов и депутат-«фантом» от КПСС Олег Булаев, которого за четыре года работы думы никто никогда не видел. 

Корреспонденты «Высоты 102» побеседовали с некоторыми депутатами, политическими экспертами и подготовили небольшой предвыборный прогноз. Внимание заострим на главной парламентской партии - «Единой России». Из 35 сегодняшних думских единороссов как минимум половина может попасть в новый предвыборный список. Есть персоны, которые получили предварительное одобрение у партийного руководства или у губернатора. Это к примеру, глава города Андрей Косолапов, который отработал в думе всего один созыв. Или  руководитель фракции «Единой России» Алексей Волоцков. 

Порой он неприятно удивляет партийных боссов тем, что  страдает медийным «недержанием», но его рейтинг, как одномандатника, весьма высок. С этим нельзя не считаться, что, однако,  не гарантирует ему пролонгацию статуса главного единоросса думы. Прочные позиции и у ресурсного Владлена Колесникова, который возглавляет местную приемную лидера партии «Единая Россия». 
Молодые да ранние представители семейных политических династий 28-летний Иосиф Ефремов и 32-летний Дмитрий Федюшкин, по оценкам наблюдателей, неплохо работают с избирателями, а, значит, могут потянуть и новые укрупненные округа. Дальнейшая судьба Олега Спицына - еще одного родственника известного политика - пока под вопросом. Спицын является двоюродным братом депутата облдумы Станислава Короткова, который сам сегодня, что называется, не в обойме, потеряв в конце прошлого года кресло председателя комитета регпарламента по бюджету и налогам.

Полезными партии продолжают оставаться самые успешные в коммерческом плане «слуги народа» - бизнесмен Дмитрий Дильман, а также  ресторатор и отельер Алексей Зверев. Возлагает определенные надежды политическая сила и на крепких самодостаточных бизнесменов, которые не нуждаются в «прикормке» из бюджета. Это, к примеру, Андрей Гимбатов, который в 2013 году впервые избрался в гордуму, и заслужил авторитет избирателей своего Советского округа. Он, к слову, самый богатый представитель гордумы по итогам декларационной кампании 2016 года. Мало активен  в думской жизни, но при этом достойно не без вложения личных финансов работает с электоратом в своем Краснооктябрьском районе Александр Егунов. Он — еще один представитель молодых успешных производственников, наряду с Геннадием Кузнецовым. Оба вполне могут стать кандидатами в депутаты очередного созыва от партии власти.

Явный  профицит депутатов-медиков наблюдается сегодня,  по мнению аналитиков,  в городском собрании. «Эскулапов» в гордуме семеро: это Елена Вознесенская, Наталья Трубина,  Олег Ярыгин, Валерий Миронов, Зоя Заболотнева, Эдуард Поплавский и недавно уволенный с должности главврача больницы №5 Анатолий Иноземцев. Шансы на получение партийной поддержки на выборах 2018 года могут иметь Ярыгин, Вознесенская и Трубина. Но, вполне вероятно, что врачей в новом созыве думе будет еще меньше. Как известно, все медицинские учреждения Волгограда уже не первый год находятся в ведении администрации региона, имея статус государственных учреждений. При отсутствии у муниципалитета полномочий  в сфере здравоохранения разбрасываться мандатами среди медиков, как полагают наблюдатели, — недальновидно. А вот педагогов, которых в действующем созыве нет, партии власти в ближайшее время, скорее всего, предстоит поискать.
Большие сомнения у политических экспертов, близких к реготделению «Единой России», насчет избрания в новый созыв думы целого ряда нынешних думцев. Так, весьма туманны политические перспективы Леонида Семергея - приятеля депутатов-арестантов Щура и Зверева, которым вменяют многомиллионное мошенничество. На третий срок в думу могут не попасть и несколько думских старожил с уставшими взорами, которым, по мнению экспертов, давно пора на покой.  Есть вероятность не увидеть  через год в городском представительном собрании Сергея Коновалова, Александра Мордвинцева, Светланы Титовой, Владимира Девятова, Ирины Каревой, Валерия Миронова.

Освежить шестой созыв Волгоградской городской думы могли бы новые лица, которые пока в поле зрения не проглядываются, или просто искусно шифруются. Еще не время для игры в открытую. Да и нынешним «слугам народа», заручившимся предварительным одобрением партийного руководства, праздновать победу рано. Впереди выборы президента России, а, значит, думским единороссам предстоит поработать со своими избирателями над явкой. Кто провалит «задание века»  -  едва ли окажется в предвыборном списке. 
Для «Единой России» унылый политический пейзаж, который наблюдается в регионе не первый год, -  конечно, на руку. Нет по-прежнему согласия среди товарищей  из Сталинградского обкома КПРФ. Новый временный первый секретарь реготделения Тамара Головачева — лидер номинальный. Она едва ли в ближайшее время сможет сплотить коммунистов. Если на выборах в гордуму краснознаменная партия отобьет пару мандатов  - для обкома, по мнению экспертов, это  будет победой. Обезглавлено, по сути,  реготделение «Справедливой России», председатель которой скрывается от правосудия. Олег Михеев, напомним, обвиняемый в крупных аферах, находится в федеральном розыске. После проигрыша на выборах в Госдуму самого известного в регионе либерал-демократа Дмитрия Литвинцева  областное отделение партии также не подавало признаков жизни. На этой неделе о своем существовании напомнило реготделение «Родины», в котором появился новый руководитель — представитель ОНФ Константин Глушенок. В беседе с «Высотой 102» он подтвердил, что родинцы готовятся штурмовать городское собрание. Успеет ли за год новый председатель выстроить работу реготделения, провести ревизию кадров и привлечь авторитетных людей — большой вопрос. 

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