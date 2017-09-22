



Проект новой нарезки избирательных округов Волгоградской городской думы совсем скоро поступит на рассмотрение депутатов. Как стало известно ИА «Высота 102», тему активно обсуждают в кулуарах собрания, но едва ли кто из самих народных избранников видел хотя бы наметки свежей схемы.

От того, как перекроят территории одномандатников, во многом будет зависеть судьба самих думцев. В каких-то округах за счет изменения границ, наверняка, поменяется и расстановка политических сил, в других - намеренно могут столкнуть лбами нынешних союзников. На сегодняшний день известно одно — территории, от которых будут избираться нардепы, станут заметно крупнее. На одного депутата-одномандатника теперь будет приходиться не 34 тысячи избирателей, а порядка 41 тысячи.

К обсуждению новой нарезки округов депутаты приступят сразу после утверждения новой редакции Устава Волгограда, который задаст тон будущей предвыборной кампании. Напомним, 4 сентября на публичных слушаниях были одобрены коррективы в главный правовой акт города-героя, в соответствии с которыми через год в городской думе останется только 36 депутатов, против сегодняшних 48.

В отсутствие проекта решения рассуждать о схеме избирательных округов пока проблематично, а вот оценить шансы тех или иных «слуг народа» на избрание или хотя бы включение в партийный предвыборный список — уже можно. В сегодняшнем составе представительного собрания из 48 человек 35 — это члены фракции «Единая Россия», от которой они избирались в думу. В стане коммунистов - 6 нардепов, объединение справороссов состоит из трех человек. Еще два думских представителя — вне политических «кружков». Это единственный в собрании самовыдвиженец Дмитрий Крылов и депутат-«фантом» от КПСС Олег Булаев, которого за четыре года работы думы никто никогда не видел.





Корреспонденты «Высоты 102» побеседовали с некоторыми депутатами, политическими экспертами и подготовили небольшой предвыборный прогноз. Внимание заострим на главной парламентской партии - «Единой России». Из 35 сегодняшних думских единороссов как минимум половина может попасть в новый предвыборный список. Есть персоны, которые получили предварительное одобрение у партийного руководства или у губернатора. Это к примеру, глава города Андрей Косолапов, который отработал в думе всего один созыв. Или руководитель фракции «Единой России» Алексей Волоцков.





Порой он неприятно удивляет партийных боссов тем, что страдает медийным «недержанием», но его рейтинг, как одномандатника, весьма высок. С этим нельзя не считаться, что, однако, не гарантирует ему пролонгацию статуса главного единоросса думы. Прочные позиции и у ресурсного Владлена Колесникова, который возглавляет местную приемную лидера партии «Единая Россия». Молодые да ранние представители семейных политических династий 28-летний Иосиф Ефремов и 32-летний Дмитрий Федюшкин, по оценкам наблюдателей, неплохо работают с избирателями, а, значит, могут потянуть и новые укрупненные округа. Дальнейшая судьба Олега Спицына - еще одного родственника известного политика - пока под вопросом. Спицын является двоюродным братом депутата облдумы Станислава Короткова, который сам сегодня, что называется, не в обойме, потеряв в конце прошлого года кресло председателя комитета регпарламента по бюджету и налогам.





Полезными партии продолжают оставаться самые успешные в коммерческом плане «слуги народа» - бизнесмен Дмитрий Дильман, а также ресторатор и отельер Алексей Зверев. Возлагает определенные надежды политическая сила и на крепких самодостаточных бизнесменов, которые не нуждаются в «прикормке» из бюджета. Это, к примеру, Андрей Гимбатов, который в 2013 году впервые избрался в гордуму, и заслужил авторитет избирателей своего Советского округа. Он, к слову, самый богатый представитель гордумы по итогам декларационной кампании 2016 года. Мало активен в думской жизни, но при этом достойно не без вложения личных финансов работает с электоратом в своем Краснооктябрьском районе Александр Егунов. Он — еще один представитель молодых успешных производственников, наряду с Геннадием Кузнецовым. Оба вполне могут стать кандидатами в депутаты очередного созыва от партии власти.





Явный профицит депутатов-медиков наблюдается сегодня, по мнению аналитиков, в городском собрании. «Эскулапов» в гордуме семеро: это Елена Вознесенская, Наталья Трубина, Олег Ярыгин, Валерий Миронов, Зоя Заболотнева, Эдуард Поплавский и недавно уволенный с должности главврача больницы №5 Анатолий Иноземцев. Шансы на получение партийной поддержки на выборах 2018 года могут иметь Ярыгин, Вознесенская и Трубина. Но, вполне вероятно, что врачей в новом созыве думе будет еще меньше. Как известно, все медицинские учреждения Волгограда уже не первый год находятся в ведении администрации региона, имея статус государственных учреждений. При отсутствии у муниципалитета полномочий в сфере здравоохранения разбрасываться мандатами среди медиков, как полагают наблюдатели, — недальновидно. А вот педагогов, которых в действующем созыве нет, партии власти в ближайшее время, скорее всего, предстоит поискать. Большие сомнения у политических экспертов, близких к реготделению «Единой России», насчет избрания в новый созыв думы целого ряда нынешних думцев. Так, весьма туманны политические перспективы Леонида Семергея - приятеля депутатов-арестантов Щура и Зверева, которым вменяют многомиллионное мошенничество. На третий срок в думу могут не попасть и несколько думских старожил с уставшими взорами, которым, по мнению экспертов, давно пора на покой. Есть вероятность не увидеть через год в городском представительном собрании Сергея Коновалова, Александра Мордвинцева, Светланы Титовой, Владимира Девятова, Ирины Каревой, Валерия Миронова.





Освежить шестой созыв Волгоградской городской думы могли бы новые лица, которые пока в поле зрения не проглядываются, или просто искусно шифруются. Еще не время для игры в открытую. Да и нынешним «слугам народа», заручившимся предварительным одобрением партийного руководства, праздновать победу рано. Впереди выборы президента России, а, значит, думским единороссам предстоит поработать со своими избирателями над явкой. Кто провалит «задание века» - едва ли окажется в предвыборном списке.

Для «Единой России» унылый политический пейзаж, который наблюдается в регионе не первый год, - конечно, на руку. Нет по-прежнему согласия среди товарищей из Сталинградского обкома КПРФ. Новый временный первый секретарь реготделения Тамара Головачева — лидер номинальный. Она едва ли в ближайшее время сможет сплотить коммунистов. Если на выборах в гордуму краснознаменная партия отобьет пару мандатов - для обкома, по мнению экспертов, это будет победой. Обезглавлено, по сути, реготделение «Справедливой России», председатель которой скрывается от правосудия. Олег Михеев, напомним, обвиняемый в крупных аферах, находится в федеральном розыске. После проигрыша на выборах в Госдуму самого известного в регионе либерал-демократа Дмитрия Литвинцева областное отделение партии также не подавало признаков жизни. На этой неделе о своем существовании напомнило реготделение «Родины», в котором появился новый руководитель — представитель ОНФ Константин Глушенок. В беседе с «Высотой 102» он подтвердил, что родинцы готовятся штурмовать городское собрание. Успеет ли за год новый председатель выстроить работу реготделения, провести ревизию кадров и привлечь авторитетных людей — большой вопрос.