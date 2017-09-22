Десятки эмоционально возбужденных жителей Калача-на-Дону Волгоградской области собрались рядом с местом, где сегодня было обнаружено тело пропавшей неделю назад 5-летней Сони Четвертновой. Полицейские выставили усиленное оцепление территории, где проходят следственные действия в связи с задержанием двух подозреваемых в убийстве ребенка. Как рассказал ИА «Высота 102» один из стражей порядка, который стоит в оцеплении, люди высказывают угрозы самосуда.

Напомним, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) в Калаче-на-Дону задержаны двое мужчин. Местные жители часто видели 55-летнего Павла Лукьяненко и его собутыльника Дмитрия, распивающими вместе спиртные напитки в районе гаражей, где было обнаружено тело ребенка.

С задержанными уже проводятся следственные действия. В настоящее время на территории, где нашли тело ребенка со следами насильственной смерти, работают эксперты-криминалисты, следователи. По некоторым данным, на момент обнаружения девочка была мертва уже несколько дней.

Напомним, тело ребенка было найдено в хозяйственной постройке рядом с гаражами, где и пропала семь дней назад Соня Четвертнова, в нескольких десятках метров от ее дома. Ребенка искали тысячи полицейских, волонтеров, казаков, но все было безрезультатно. За информацию о пропавшей девочке назначалось вознаграждение в один миллион рублей.