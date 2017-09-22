|Экономика
|22.09.2017 16:01(Обновлено: 22.09.2017 16:03)
В Волгограде Новый Volkswagen Tiguan протестируют в дополненной реальности
Официальный дилер Volkswagen «Волга-Раст» приглашает волгоградцев принять участие во всероссийском проекте Volkswagen Driving Experience 2017. Гостей ждет захватывающий тест-драйв нового Volkswagen Tiguan на специальной площадке с элементами дополненной реальности, конкурсы и подарки – сообщает ИА «Высота 102» За уникальную атмосферу мероприятия отвечают известные ведущие – Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов.
В течение трех дней с 29 сентября по 1 октября с 10 до 18 часов на парковке ТРЦ «Акварель» желающие смогут испытать новый кроссовер Tiguan на необычно сконструированных препятствиях, которые при взгляде через специальное приложение дополненной реальности «WOWTIGUAN»** будут преображаться во фрагменты городской среды или природных явлений.
Volkswagen Driving Experience – уникальный проект по совершенствованию навыков управления автомобилем для приверженцев марки и потенциальных клиентов. В программе участвуют полноприводные бензиновые Volkswagen Tiguan 150 л.с., 180 л.с. и 220 л.с., а также дизельные версии 150 л.с без специальной подготовки, чтобы участники проекта могли убедиться в способностях серийной модели. Особенный интерес будет представлять Tiguan с двигателем 150 л.с., который девять раз становился победителем международной премии «Двигатель года» и является самым успешным силовым агрегатом в истории проведения этого международного конкурса технологий двигателестроения. Этот двигатель обеспечивает отличную тягу и высокую экономичность: расход в загородном цикле составляет лишь 5,6 л, и запас хода при баке объемом 58 литров составит более 1000 км, что позволяет Tiguan c полным приводом 4Motion преодолеть, например, расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга на одной заправке.
В этом году гости Driving Experience преодолеют на новом Tiguan еще более захватывающий маршрут с множеством препятствий, который продемонстрирует отличные ходовые качества автомобиля и исключительную управляемость. Помимо змейки, поворотов и люков посетители испытают Tiguan на четырех участках в режиме «дополненной реальности» – гора, качели, диагональ с упражнением на вывешивание и боковой уклон.
К сведению:
Безопасность движения Tiguan обеспечивают система курсовой устойчивости (ESP), которая позволяет удерживать автомобиль в пределах заданной водителем траектории при различных режимах движения (разгоне, торможении, движении по прямой, в поворотах и при свободном качении) и антиблокировочная система (ABS), которая предотвращает блокировку колёс транспортного средства при торможении.
Функция ASR антиблокировочной системы предотвращает проворачивание ведущих колес при резкой подаче газа. При включенном ASR колёса не пробуксовывают, а это в свою очередь исключает занос автомобиля.
Дополняют их система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking**, которая способна останавливать автомобиль на малых скоростях (до 30 км/ч), если перед автомобилем появилось препятствие, и активный капот с системой защиты пешехода, поднимающий крышку при столкновении.
Улучшенная система полного привода 4Motion Active Control** нового Tiguan не только распределяет тяговое усилие между всеми четырьмя колесами, но и предлагает на выбор несколько режимов вождения: Onroad**, Snow**, Offroad** и Offroad Individual**.
Дополнительный комфорт управления обеспечивают адаптивный круиз-контроль, ассистент движения на подъеме/спуске, пакет Offroad** с увеличенным углом въезда (24 градуса), системы кругового обзора и ParkPilot**.
Гостей ждет не только знакомство с возможностями нового Volkswagen Tiguan. Интересная шоу-программа порадует с выступлением велосипедистов-экстрималов, фотограф поможет запечатлеть наиболее захватывающие моменты, а праздничную атмосферу поддержат конкурсы и розыгрыши с призами и подарками.
Партнер мероприятия – компания «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».
Для участия в Volkswagen Driving Experience 2017 в Волгограде необходимо предварительно зарегистрироваться. Запись на тест-драйв - по телефону (8442) 55-22-55, здесь же можно узнать подробности мероприятия.
**Volkswagen Driving Experience 2017 -Опыт вождения Volkswagen 2017
**4Motion Active Control -Активный контроль 4Motion
**Onroad -Передает вес
**Snow – Снег
**Offroad – Внедорожный
**Offroad Individual –Индивидуальное бездорожье
**Park Pilot – пилот парка
** CityEmergencyBraking – город экстренного торможения
** FrontAssist – переднее торможение
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|22.09.2017 17:19
Подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области девочки признался в совершении преступления (ФОТО ЗАДЕРЖАНИЯ)
Подозреваемый в убийстве 5-летней Сони Четвертновой, которая пропала неделю назад в Калаче-на-Дону, дал признательные показания.Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. Следователи регионального управления Следственного комитета Российской Федерации приступили к осмотру места происшествия. С применением криминалистической техники ими тщательно исследуется хозяйственная постройка, где сегодня было обнаружено тело пятилетнего ребенка. Вероятнее всего, именно там 55-летний житель Калача-на-Дону расправился с девочкой. Напомним, потерпевшая пропала без вести ровно неделю назад, 15 сентября 2017 года. Девочка не вернулась с детской площадки, расположенной буквально в 50 метрах от ее дома. По данному факту первым отделом по расследованию особо важных...
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|Расследования
|22.09.2017 16:54
Пропавшая неделю назад в Волгоградской области Соня Четвертнова подверглась насилию (ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ)
В отделе МВД Калачевского района в настоящее время идет допрос подозреваемого в убийстве 5-летней Сони Четвертновой. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов, допрос 55-летнего Павла Лукьяненко, одного из задержанных по подозрению в причастности к убийству ребенка, проходит с участием начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко и руководителя регионального управления СК РФ Михаила Музраева. Как уточнил Антон Корнаухов, тело 5-летней Сони Четвертновой было обнаружено сегодня в нескольких кварталах от дома, где она жила, в хозпостройке площадью примерно метр на метр. Между тем, как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных...
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|Экономика
|22.09.2017 16:23
В Волгоградской области партнера нефтяного предприятия уличили в уклонении от уплаты более 400 млн рублей налогов
Налоговыми органами Волгоградской области выявлена и пресечена схема ухода от налогообложения в особо крупном размере одной из субподрядных организаций нефтеперерабатывающего предприятия, сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону. В ходе контрольных и судебных разбирательств установлено, что ООО "СК "Промизоляция", которое является субподрядчиком по исполнению строительно-монтажных работ для крупного нефтеперерабатывающего предприятия, в период 2013-2014 годы путем согласованных действий по оформлению фиктивных документов с недобросовестными контрагентами преследовало цель получения необоснованной налоговой выгоды. В суде было установлено отсутствие реальных хозяйственных операций данной организации с контрагентами, отсутствие у них материально-технической базы для выполнения работ и поставки товарно-материальных ценностей. В результате в бюджет...
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|Расследования
|22.09.2017 16:06
В Волгоградской области подозреваемых в убийстве пропавшей неделю назад 5-летней девочки охраняют от самосуда
Десятки эмоционально возбужденных жителей Калача-на-Дону Волгоградской области собрались рядом с местом, где сегодня было обнаружено тело пропавшей неделю назад 5-летней Сони Четвертновой. Полицейские выставили усиленное оцепление территории, где проходят следственные действия в связи с задержанием двух подозреваемых в убийстве ребенка. Как рассказал ИА «Высота 102» один из стражей порядка, который стоит в оцеплении, люди высказывают угрозы самосуда. Напомним, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) в Калаче-на-Дону задержаны двое мужчин. Местные жители часто...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|22.09.2017 15:43
Поздравления со столетним юбилеем принимает человек-легенда, ровесник революции Александр Михайлович Долгов, проживающий в городе Новоаннинске Волгоградской области. Множество тягот и невзгод выпало на долю мальчишки, потерявшего отца и мать. В годы Великой Отечественной войны, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, жизнь Александра Долгова становилась на одну грань со смертью: ранения, контузии, обморожение... Но, вспоминая сейчас то время, юбиляр не устает повторять, что именно советские люди, именно их самоотверженность и самопожертвование помогли ему остаться в живых в страшные военные годы. ...
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|Общество
|22.09.2017 15:39
В Волгоградской области досрочно прекращены полномочия двух депутатов за утаивание сведений о доходах
Полномочия двух депутатов Краснокоротковского сельского поселения Новоаннинского муниципального района прекращены в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. По ее словам, в ходе проверки установлено, что народные избранники не представили в установленный срок сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год на себя и своих близких родственников, а именно супругов и несовершеннолетних детей. Согласно требованиям российского законодательства, лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера...
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|Расследования
|22.09.2017 15:36
Задержан второй подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области 5-летней девочки
Задержан второй подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Калаче-на-Дону 5-летней Сони Четвертновой. Как стало известно ИА «Высота 102», это мужчина по имени Дима. Вероятно, он являлся собутыльником 55-летнего Лукьяненко, которых местные жители часто видели в том месте, где пропала девочка, распивающими спиртные напитки. Сегодня стало известно об обнаружении тела 5-летней Сони Четвертновой, которая пропала неделю назад, когда играла рядом с домом. Был задержан 55-летний мужчина по фамилии Лукьяненко. По некоторым сведениям, он жил в том же доме, где и семья девочки. По словам местных жителей, в его поведении...
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|Расследования
|22.09.2017 15:08
Задержанный по подозрению в убийстве пропавшей неделю назад девочки в Волгоградской области был ее соседом
55-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве пропавшей неделю назад 5-летней Сони Четвертновой в Калаче-на-Дону Волгоградской области, был соседом семьи ребенка по дому. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, мужчину по фамилии Лукьяненко многие считали странным, некоторые так про него и говорили: «кукушка поехала». В СУ СК по Волгоградской области ранее сообщали, что с задержанными уже проводятся следственные действия. В настоящее время на территории, где нашли тело ребенка, работают эксперты-криминалисты, следователи. По некоторым данным, на момент обнаружения девочка была мертва уже несколько дней. ...
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|Астрахань
|22.09.2017 14:22
В Астрахани вынесли приговор доценту одной из кафедр медицинского университета, которая виновна в 39 фактах получения взятки и покушения на получение взятки. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным прокуратуры Астраханской области, в течение 2016 года она получала от студентов деньги в пределах 6 тысяч рублей за выставление им положительных оценок за сдачу коллоквиумов без фактической их сдачи. Мировой судья назначил преподавателю вуза наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Фото ИА «Астрахань 24». ...
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|Общество
|22.09.2017 14:10
Прокуратура Волгограда добилась блокировки Интернет-страниц с предложениями о заключении фиктивного брака для оформления гражданства РФ. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, такую услугу предлагали всем желающим на страницах популярной соцсети. Там указывались контактные данные для согласования условий заключения брака, в том числе размера оплаты. Вход на страницу был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей Интернета. В соответствии с Семейным кодексом РФ фиктивный брак признается недействительным, а пособничество в незаконном приобретении гражданства РФ, в том числе путем использования заведомо подложных документов, влечет установленную законом ответственность. В связи с этим...
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|Расследования
|22.09.2017 13:41
В Калаче-на-Дону Волгоградской области задержан 55-летний владелец хозпостройки, где было обнаружено тело пропавшей Сони Четвертновой. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. С его участием уже проводятся следственные действия. Следователями устанавливается мотив расправы над девочкой и иные обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время на территории, где нашли тело ребенка, работают эксперты-криминалисты, следователи. По некоторым сведениям, к тому времени. когда девочку стали искать, она была уже мертва. По словам жителей города, место, где нашли ребенка, облюбовали для пьянок двое мужчин. Возможно, задержанный - один из них. ...
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|Расследования
|22.09.2017 13:31
В Калаче-на-Дону найдено тело пропавшей Сони Четвертновой. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области. Тело ребенка нашли в нескольких десятках метров от дома, где она жила, в хозпостройке в районе гаражей. По предварительным сведениям, девочку убили. Напомним, 5-летняя Соня Четвертнова пропала 15 сентября с площадки, где она играла, недалеко от своего дома. Тысячи человек - полицейские, спасатели, казаки, волонтеры - неоднократно прочесывали местность, за информацию о пропавшем ребенке было объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей. Однако никаких следов до последнего так и не удавалось найти.
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|Культура
|22.09.2017 12:43
До конца года в Волгоградской области должны установить факты незаконного или несогласованного размещения технических средств и конструкций на объектах культурного наследия, к которым, в частности, относится и немало жилых домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет госохраны объектов культурного наследия, соответствующее поручение органы исполнительной власти регионов России, в том числе и Волгоградской области, получили от министерства культуры РФ. В министерстве пояснили, что получают много жалоб от граждан, связанных с размещением на фасадах таких зданий кондиционеров, навесных конструкций, искажающих облик памятников, а также наносящих фасадам вред ввиду их многократного монтажа-демонтажа. А потому, считают в ведомстве, фасады таких...
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