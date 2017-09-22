В Волгограде Новый Volkswagen Tiguan протестируют в дополненной реальности









Официальный дилер Volkswagen «Волга-Раст» приглашает волгоградцев принять участие во всероссийском проекте Volkswagen Driving Experience 2017. Гостей ждет захватывающий тест-драйв нового Volkswagen Tiguan на специальной площадке с элементами дополненной реальности, конкурсы и подарки – сообщает ИА «Высота 102» За уникальную атмосферу мероприятия отвечают известные ведущие – Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов.













В течение трех дней с 29 сентября по 1 октября с 10 до 18 часов на парковке ТРЦ «Акварель» желающие смогут испытать новый кроссовер Tiguan на необычно сконструированных препятствиях, которые при взгляде через специальное приложение дополненной реальности «WOWTIGUAN»** будут преображаться во фрагменты городской среды или природных явлений.













Volkswagen Driving Experience – уникальный проект по совершенствованию навыков управления автомобилем для приверженцев марки и потенциальных клиентов. В программе участвуют полноприводные бензиновые Volkswagen Tiguan 150 л.с., 180 л.с. и 220 л.с., а также дизельные версии 150 л.с без специальной подготовки, чтобы участники проекта могли убедиться в способностях серийной модели. Особенный интерес будет представлять Tiguan с двигателем 150 л.с., который девять раз становился победителем международной премии «Двигатель года» и является самым успешным силовым агрегатом в истории проведения этого международного конкурса технологий двигателестроения. Этот двигатель обеспечивает отличную тягу и высокую экономичность: расход в загородном цикле составляет лишь 5,6 л, и запас хода при баке объемом 58 литров составит более 1000 км, что позволяет Tiguan c полным приводом 4Motion преодолеть, например, расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга на одной заправке.













В этом году гости Driving Experience преодолеют на новом Tiguan еще более захватывающий маршрут с множеством препятствий, который продемонстрирует отличные ходовые качества автомобиля и исключительную управляемость. Помимо змейки, поворотов и люков посетители испытают Tiguan на четырех участках в режиме «дополненной реальности» – гора, качели, диагональ с упражнением на вывешивание и боковой уклон.





К сведению:

Безопасность движения Tiguan обеспечивают система курсовой устойчивости (ESP), которая позволяет удерживать автомобиль в пределах заданной водителем траектории при различных режимах движения (разгоне, торможении, движении по прямой, в поворотах и при свободном качении) и антиблокировочная система (ABS), которая предотвращает блокировку колёс транспортного средства при торможении.

Функция ASR антиблокировочной системы предотвращает проворачивание ведущих колес при резкой подаче газа. При включенном ASR колёса не пробуксовывают, а это в свою очередь исключает занос автомобиля.

Дополняют их система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking**, которая способна останавливать автомобиль на малых скоростях (до 30 км/ч), если перед автомобилем появилось препятствие, и активный капот с системой защиты пешехода, поднимающий крышку при столкновении.

Улучшенная система полного привода 4Motion Active Control** нового Tiguan не только распределяет тяговое усилие между всеми четырьмя колесами, но и предлагает на выбор несколько режимов вождения: Onroad**, Snow**, Offroad** и Offroad Individual**.

Дополнительный комфорт управления обеспечивают адаптивный круиз-контроль, ассистент движения на подъеме/спуске, пакет Offroad** с увеличенным углом въезда (24 градуса), системы кругового обзора и ParkPilot**.





Гостей ждет не только знакомство с возможностями нового Volkswagen Tiguan. Интересная шоу-программа порадует с выступлением велосипедистов-экстрималов, фотограф поможет запечатлеть наиболее захватывающие моменты, а праздничную атмосферу поддержат конкурсы и розыгрыши с призами и подарками.













Партнер мероприятия – компания «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».

зарегистрироваться. Запись на тест-драйв - по телефону (8442) 55-22-55, здесь же можно узнать подробности мероприятия. Для участия в Volkswagen Driving Experience 2017 в Волгограде необходимо предварительно, здесь же можно узнать подробности мероприятия.





**Volkswagen Driving Experience 2017 -Опыт вождения Volkswagen 2017

**4Motion Active Control -Активный контроль 4Motion

**Onroad -Передает вес

**Snow – Снег

**Offroad – Внедорожный

**Offroad Individual –Индивидуальное бездорожье

**Park Pilot – пилот парка

** CityEmergencyBraking – город экстренного торможения

** FrontAssist – переднее торможение



