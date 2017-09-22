Задержан второй подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области 5-летней девочки

Задержан второй подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Калаче-на-Дону 5-летней Сони Четвертновой. Как стало известно ИА «Высота 102», это мужчина по имени Дима. Вероятно, он являлся собутыльником 55-летнего Лукьяненко, которых местные жители часто видели в том месте, где пропала девочка, распивающими спиртные напитки.

Сегодня стало известно об обнаружении тела 5-летней Сони Четвертновой, которая пропала неделю назад, когда играла рядом с домом. Был задержан 55-летний мужчина по фамилии Лукьяненко. По некоторым сведениям, он жил в том же доме, где и семья девочки. По словам местных жителей, в его поведении было немало странностей.

В СУ СК по Волгоградской области ранее сообщали о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). С задержанным уже проводятся следственные действия. В настоящее время на территории, где нашли тело ребенка со следами насильственной смерти, работают эксперты-криминалисты, следователи. По некоторым данным, на момент обнаружения девочка была мертва уже несколько дней.

Напомним, тело ребенка было найдено в хозяйственной постройке рядом с гаражами, где и пропала семь дней назад Соня Четвертнова, в нескольких десятках метров от ее дома. Ребенка искали тысячи полицейских, волонтеров, казаков, но все было безрезультатно. За информацию о пропавшей девочке назначалось вознаграждение в один миллион рублей.