







Неудачей закончилась попытка ООО "Волгоградский завод буровой техники" взыскать с компании из Гонконга 520 миллионов рублей основного долга и более 66,5 миллиона рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, иск был подан к "China Drilling Company Limited", но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что такой компании больше не существует. Так, согласно сведениям из центра киберпоиска Интегрированной информационной системы реестра компаний, "China Drilling Company Limited" ликвидирована путем прекращения регистрации с 14 июля 2017 года.

Суд указывает, что свои исковые требования ВЗБТ основывает на договоре от 2013 года, где заказчиком как раз выступала гонконгская компания. На основании того, что в настоящее время в гражданском обороте такого юридического лица, как "China Drilling Company Limited" больше не существует, суд был вынужден прекратить производство по делу.

Отметим, что в отношении ВЗБТ введена процедура наблюдения. В 2016 году сотрудники предприятия неоднократно выходили на митинг с требованием выплаты зарплат. Люди утверждали, что не видели заработанных денег с 2014 года, а сумма долга перед каждым, а это более тысячи человек, составила от 30 до 400 тысяч рублей. В ситуации с проблемным производством, по словам заводчан, тогда обещал разобраться генпрокурор РФ Юрий Чайка.

В августе текущего года появилась информация, что конкурсный управляющий выставил на торги путем публичного предложения имущество предприятия на сумму более 619 миллионов рублей. Согласно сообщению на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на аукцион одним лотом выставлено движимое имущество, находящееся в залоге у ЗАО "Торговый дом "Металлургический завод "Красный Октябрь". В основном это бывшие в употреблении буровые установки, различные прессы, станки и т.п. Часть из них требует ремонта или находится в разукомплектованном состоянии. Торги объявляются уже во второй раз из-за отсутствия заявок.



