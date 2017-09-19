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Расследования
 20.09.2017 05:25

После увольнения главного врача волгоградской больницы его подпись использовали в госзакупках

Случаи использования электронной подписи после увольнения главного врача ГБУК «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» Василия Типаева были выявлены контрольно-счетной палатой Волгоградской области во время проверки учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, с соответствующим заявлением в контрольный орган обратился сам бывший главврач. Проверка подтвердила факты использования электронной подписи Василия Типаева в протоколах подведения итогов проводимым  учреждением аукционов. При этом часть вины за случившееся аудиторы переложили и на бывшего главврача, так как, по их мнению,  он не обеспечил сохранность конфиденциальности ключа электронной подписи, что позволило сотрудникам в нарушении законодательства использовать эту подпись. Между тем, проверка КСП выявила признаки взаимозависимых фирм, которые, в частности, являлись единственными поставщиками по некоторым закупкам. Например, контракт на поставку систем видеонаблюдения был заключен учреждением с ООО «Подмосковье». При определении начальной цены контракта рассматривались наряду с ООО «Подмосковье» еще два коммерческих предложения – индивидуального предпринимателя Жуненкова и ООО «Охранная организация «Херсон». В этих организациях аудиторы увидели признаки аффилированности, а, значит, цена договора рассчитывалась не на основе рыночной стоимости, а могла быть завышенной. 
Материалы проверки КСП Волгоградской области отправит в орган исполнительной власти региона и в прокуратуру Тракторозаводского района Волгограда. 
Напомним, Василий Типаев перестал быть главным врачом областного клинического наркологического диспансера в начале этого года, 17 февраля на эту должность была назначена Лиана Орешкина.

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