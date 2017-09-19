Комсомольскому путепроводу в Волгограде делают "ноги"





На Комсомольском путепроводе в Волгограде начались работы по ремонту разрушенных лестничных сходов и устранению недоделок, оставленных горе-подрядчиком. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Контракт на ремонт путепровода стоимостью почти в 34 миллиона рублей был заключен в начале сентября этого года. Компания «Дорис» - победитель аукциона – должна выполнить все работы до 1 декабря 2017 года. Ранее, напомним, фирма «Аваль-Строй», с которой был заключен контракт почти на 300 миллионов рублей, не справилась со своими обязательствами, сделав лишь часть работ, в конечном итоге с ней расторгли договор. Впоследствии компания была внесена в список недобросовестных подрядчиков, выяснение отношений с фирмой продолжилось в суде. А волгоградцы тем временем жалуются на то, что пешеходные тротуары на Комсомольском путепроводе, несмотря на свежесть ремонта, пребывают в полуразрушенном состоянии.



