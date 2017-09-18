Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Происшествия
 19.09.2017 10:12(Обновлено: 19.09.2017 11:25)

На юге Волгограда в промзоне вспыхнул пожар



О пожаре, вспыхнувшем в  Красноармейском районе Волгограда, сообщили ИА “Высота 102” очевидцы. По их словам, столб дыма поднимается над промзоной в районе ул.40 лет ВЛКСМ. В региональном главке МЧС информагентству сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 9:53. Расчеты выехали к месту пожара. Оказалось, что там загорелось разлитое дизельное топливо. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь был локализован к 10:20, а в 11.00 пожар полностью потушили. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Лариса Рославлева из социальной сети "ВКонтакте"

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Суд Волгограда отправил в СИЗО гендиректора "ЮнижСтрой" и его подельниковРохус Шох возглавил межрегиональную ассоциацию по футболу "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"В Волгоградской областной филармонии - новый главный дирижерСын депутата Волгоградской облдумы считает пользой для региона семейную династию в регпарламентеФинансисты России наградили «Концессии водоснабжения» Волгограда за путь воды
 
Актуальные интервью и комментарии

Волгограду — 428 лет

"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме

Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде

Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...

Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка...

Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел  в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...

Происшествия 19.09.2017 12:22

Проводится эвакуация посетителей Ворошиловского торгового центра и ТЦ "КомсоМолл" в Волгограде. Сообщениями об этом, как передает ИА "Высота 102", активно делятся волгоградцы в соцсетях. Сообщается, что входы и выходы в торговые центры оцеплены, работают оперативные службы. По предварительной информации, проверяются сообщения об обнаружении в помещениях ТЦ подозрительных предметов.    
Прочитана: 899 раз
Общество 19.09.2017 12:00

Сегодня Главное управление МВД России по Волгоградской области и Волгоградская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с наркоугрозой. Как сообщает ИА "Высота 102", подписи под документом в архиерейском зале Свято-Духова монастыря поставили митрополит Волгоградский и Камышинский Герман и начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. По мнению сторон, сегодня сделан важный шаг на пути взаимодействия церкви и правоохранительных органов в борьбе с потреблением и распространением наркотиков. Соглашение затронет сферы деятельности социального отдела Волгоградской епархии и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области, уточнили в региональном главке. Так, предполагается сотрудничество по таким направлениям, как профилактика...
Прочитана: 328 раз
Астрахань 19.09.2017 11:53

За последние два дня в результате масштабного рейда астраханской полиции и волгоградского мотовзвода в Астрахани были привлечены к ответственности 64 автомобилиста и 15 водителей мототранспортных средств. Всего составлено 79 административных протоколов. Полицейские выявили нарушения правил тонировки, перевозки детей без удерживающих устройств, отсутствие госномеров, страховки, непредоставление преимущества в движении пешеходам и другое. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». На площади перед Центральным стадионом за рулём двух легковых машин сотрудники ведомства выявили двух девушек, которые никогда не получали прав. За это предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, подчеркнули в УМВД. Теперь их друзьям, передавшим управление машинами, предстоит выплатить штраф в размере...
Прочитана: 203 раз
Происшествия 19.09.2017 11:19

Двое детей и водитель пострадали в аварии, которая произошла в Михайловском районе, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. Полицейские выяснили, что 27-летняя водитель "семерки" при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем "Mazda-6". В результате ДТП пострадали 7-летний ребенок, находившийся в отечественной машине, водитель иномарки и его пассажирка – полуторамесячная девочка. Она находилась в детской люльке на руках у своей матери. Все пострадавшие доставлены в больницу в Михайловке.
Прочитана: 1249 раз
Общество 19.09.2017 10:48

В Волжском подвели итоги турнира по дворовому футболу на Кубок мэра Сорок юных футболистов Волжского в предстоящие выходные отправятся на матч профессионалов «Локомотив» – «Ростов», который состоится в Ростове 24 сентября. Такую награду получили победители городского турнира по дворовому футболу, церемония награждения по итогам которого прошла на запасном поле Центрального стадиона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе городской администрации.  Спортсменов поприветствовали глава Волжского Игорь Воронин и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Татьяна Орешкина. Они вручили ребятам заслуженные награды и пожелали дальнейших личных и спортивных успехов.  «Благодаря своему спортивному духу вы сможете преодолевать все трудности и все невзгоды! Вы наше будущее! Немногие...
Прочитана: 426 раз
Общество 19.09.2017 10:31

28 семей, пострадавших в результате пожаров в Волгоградской области, получат материальную помощь из средств, поступивших на счет Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Выплаты начнут поступать на счета жителей с сегодняшнего дня, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе губернатора.  В настоящее время на счет фонда поступило более двух миллионов рублей, сбор средств будет продолжен. На заседании комиссии благотворительного фонда было принято решение оказать помощь тем, для кого пострадавшее жилье не было единственным. Так, по 110 тысяч рублей получат те, кто полностью утратил имущество, таких семей — 15, в зависимости от степени утраты имущества восемь семей получат...
Прочитана: 317 раз
Расследования 19.09.2017 10:30

В Волгограде экс-преподаватели филиала МФЮА признали вину в получении денег от студентов Все фигуранты громкого криминального скандала в волгоградском филиале Московской финансово-юридической академии (МФЮА) признали свою вину в получении денег от студентов. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время уголовные дела в отношении директора филиала и четырех преподавателей, которые обвиняются в коммерческом подкупе, находятся в Центральном районном суде. Все обвиняемые заявили ходатайства о рассмотрении их дел в особом порядке, т.е без исследования письменных доказательств по делу и без вызова свидетелей.  ...
Прочитана: 3564 раз
Происшествия 19.09.2017 09:03

Асфальт провалился на Второй продольной в районе улицы Елисеева, сообщили ИА “Высота 102” очевидцы.  По их словам, дорожное препятствие появилось на полосе, по которой транспорт двигается в сторону центра города. Охватывает оно примерно полтора метра дорожного полотна.
Прочитана: 2850 раз
Расследования 19.09.2017 08:23

74-летняя женщина, которая подожгла себя накануне около автовокзала в Волгограде, находится в городской клинической больнице №25 в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на медиков.  По уточненным данным, у женщины поражено ожогами около 40% тела. Как сообщили информагентству в правоохранительных органах, пострадавшая – Раиса Александровна Арданова, уроженка города Стаханов Луганской области, ныне – ЛНР. По предварительным сведениям, на этот поступок она пошла из-за семейных проблем. 
Прочитана: 3149 раз
Расследования 19.09.2017 06:08

Сергею Задорожному, который был осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за посредничество в получении взяток бывшими прокурорами, смягчили наказание. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, остаток срока - 10 месяцев и 3 дня - Задорожный теперь будет отбывать в колонии-поселении. Прокуратура пыталась оспорить это постановление в апелляционной инстанции, но Волгоградский областной суд оставил решение Волжского городского суда без изменения, а жалобу надзорного ведомства без удовлетворения. Суд посчитал, что Задорожный имеет на это право, так как отбыл более 1/4 срока назначенного наказания. По материалам дела, за время отбывания наказания в местах лишения свободы...
Прочитана: 2330 раз
Расследования 18.09.2017 20:22

Волгоградский областной суд согласился с постановлением районного суда, отказавшего директору "Ремсталинг" Андрею Озерову в замене неотбытой части наказания в колонии общего режима на исправительные работы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Озеров обжаловал постановление Волжского городского суда от 7 июля этого года, которое посчитал незаконным и подлежащим отмене. В частности, он назвал ложными показания потерпевшей стороны, заявившей, что осужденный не предпринимал попыток для возмещения ущерба. Озеров сообщил, что с супругой неоднократно перечислял денежные средства судебным приставам в счет погашения ущерба, а также написал заявление с просьбой удерживать с него не 25% от оплаты труда, а 75%. ...
Прочитана: 5818 раз
Аналитика 18.09.2017 20:07

Смотрите сегодня в выпуске: в Волгоградской области единороссы раскрыли главную парламентскую интригу последних дней. Внимание розыск: в Калаче-на-Дону продолжают искать таинственно исчезнувшего с детской площадки ребенка. Налоговая инспекция добралась до слуг народа: одному из депутатов регпарламента, которого в мае этого года выгнали из фракции «ЕР», грозит банкротство. В Волгограде велопробегом ударили по опасным и неудобным дорогам. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
Прочитана: 20426 раз
Выборы 18.09.2017 18:44

В них приняли участие 14 политических партий. Пятипроцентный барьер преодолели и прошли в Госдуму четыре партии: «Единая Россия» (54,20%), КПРФ (13,34%), ЛДПР (13,14%) и «Справедливая Россия» (6,22%). Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах — было достаточно получить относительное большинство голосов. Прежде смешанная система применялась на выборах 1993, 1995, 1999 и 2003 годов. Напомним результаты волеизъявления в Госдуму 18...
Прочитана: 5695 раз
Экономика 18.09.2017 17:22

На капитальный ремонт проезда от строящегося стадиона «Волгоград-Арена» до рокадной дороги выделено около 10 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, эти работы проведут за счет Волгоградской академии физической культуры. Планируется провести целый комплекс мероприятий по облагораживанию этой территории. В частности, участок будет освобожден от старых деревьев – пней и кустарников, разбитой тротуарной плитки, и только после этого здесь проложат асфальт. Также будет приведена  в порядок часть ограждения на территории вуза со стороны стадиона. Кроме того, планируется высадить газон и четырехметровые клены. Работы должны быть закончены к началу декабря этого года. 
Прочитана: 1489 раз
Происшествия 18.09.2017 17:04

Мужчина погиб,  упав с крыши многоэтажного дома, об этом сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области. Трагедия произошла в Советском районе  на улице Тулака. По предварительным данным, 63-летний волгоградец  сорвался с крыши девятиэтажного дома. Выясняются обстоятельства случившегося. Известно, что при жизни погибший злоупотреблял алкоголем.
Прочитана: 4202 раз


19 сентября 12:22
В Волгограде эвакуируют посетителей двух торговых центров Комментарии1
19 сентября 12:00
В Волгограде священники и полицейские объединились для борьбы с наркотической угрозой Комментарии7
19 сентября 11:53
Волгоградский и астраханский мотовзводы задержали около 100 нарушителей
19 сентября 11:19
В Волгоградской области в ДТП пострадали водитель и двое детей Комментарии1
19 сентября 10:48
В Волжском подвели итоги турнира по дворовому футболу на Кубок мэраСмотреть фотографии
19 сентября 10:31
В Волгоградской области распределили средства благотворительного фонда среди погорельцев
19 сентября 10:30
В Волгограде экс-преподаватели филиала МФЮА признали вину в получении денег от студентов Комментарии16Смотреть фотографииCмотреть видео
19 сентября 10:12
На юге Волгограда в промзоне вспыхнул пожарСмотреть фотографии
19 сентября 09:03
В Волгограде на Второй продольной провалился асфальт Комментарии15
19 сентября 08:23
Гражданка Украины подожгла себя в Волгограде из-за семейных проблем Комментарии15
19 сентября 06:08
В Волгограде осужденному по делу о взятках экс-прокуроров смягчили наказание Комментарии11
18 сентября 20:22
Суд в Волгограде отказался выпустить из колонии похитившего средства на стройке детского сада директора фирмы
18 сентября 20:07
«Высота 102»: В Волгограде депутату-изгнаннику из фракции «Единой России» нечем платить по счетам Комментарии6Cмотреть видео
18 сентября 18:44
Год назад состоялись выборы в Государственную Думу Федерального собрания РФ VII созыва Комментарии3Cмотреть видео
18 сентября 17:22
Проезд от стадиона «Волгоград-Арена» до рокадной дороги освободят от бурелома Комментарии5
18 сентября 17:04
В Волгограде пенсионер разбился, упав с крыши многоэтажки Комментарии3
18 сентября 16:29
В Волгограде на линию вышли студенческие автобусы Комментарии7Смотреть фотографии
18 сентября 16:14
Начальника штаба Навального в Волгограде оставили под арестом в Санкт-Петербурге Комментарии10
18 сентября 16:14
В Волгоградской области фермер оценил гастарбайтера в 5 тысяч рублей Комментарии2
18 сентября 15:28
В Волгоградской области новый региональный лидер полузабытой партии вернулся на "Родину" Комментарии17Смотреть фотографии
Происшествия
19 сентября 12:22
В Волгограде эвакуируют посетителей двух торговых центров Комментарии1
19 сентября 11:19
В Волгоградской области в ДТП пострадали водитель и двое детей Комментарии1
19 сентября 10:12
На юге Волгограда в промзоне вспыхнул пожарСмотреть фотографии
19 сентября 09:03
В Волгограде на Второй продольной провалился асфальт Комментарии15
18 сентября 17:04
В Волгограде пенсионер разбился, упав с крыши многоэтажки Комментарии3
18 сентября 14:09
В Волгограде рядом с автовокзалом гражданка Украины совершила акт самосожжения Комментарии24
18 сентября 12:50
В Волгограде при долевом строительстве дома нашли злоупотреблений на 7 млн рублей Комментарии6
17 сентября 16:14
Пьяный житель Волгограда расстрелял букмекерскую контору из травматики
17 сентября 10:51
Из Волгограда в Калач-на-Дону выехали 60 полицейских на поиски пропавшей девочкиСмотреть фотографии
16 сентября 16:01
Экипаж военного самолета, потерпевшего крушение в Волгоградской области, от госпитализации отказался
16 сентября 15:14
В Волгоградской области упал учебно-боевой самолет
16 сентября 09:55
В Волгоградской области разыскивают пропавшую 5-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15 сентября 18:16
В Волгограде за избиение и вымогательство арестованы инспектор Рыбнадзора и егерь Комментарии5
15 сентября 17:00
В Волгоградской области отвергнутый мужчина из мести убил любимую кошку бывшей жены Комментарии9
15 сентября 11:52
В Волгограде задержали виновника пожара у производственных складов Комментарии8Смотреть фотографииCмотреть видео
15 сентября 09:37
На вершине Мамаева кургана в Волгограде нашли мину Комментарии1
14 сентября 18:16
В Волгограде на стройплощадке ТЦ рухнула плита, пострадали 3 человека Комментарии4
14 сентября 14:17
В Волгоградской области иностранец пытался дать взятку сотруднику полиции Комментарии7
14 сентября 13:09
В Волгограде водитель BMW признался полиции, что катался по городу за рулем с 2-летним ребенком Комментарии7Смотреть фотографии
13 сентября 14:23
В Красноармейском районе Волгограда пожарные тушат возгорание травы и камыша Комментарии2
13 сентября 13:54
Потерявшиеся в лесу дети найдены в одном из летних лагерей в Волгоградской области Комментарии1
13 сентября 10:04
Похищенная награда вернулась к заслуженному строителю из Волгограда Комментарии3
13 сентября 09:02
В Волгоградской области курильщик устроил соседям бессонную ночь Комментарии4
12 сентября 20:47
В Волгоградской области убили крупного землевладельца Комментарии5
12 сентября 17:41
Бывший главбух комитета по строительству администрации Волгограда подозревается в мошенничестве Комментарии14
12 сентября 11:37
В Волгоградской области гражданин Украины ограбил отдел игрушек и пытался скрыться на такси Комментарии3
12 сентября 09:55
В Волгограде с пенсионерки "сняли порчу" за четверть миллиона рублей Комментарии1
12 сентября 09:09
В Волгоградской области из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались более 1 тыс. абонентов Комментарии1Смотреть фотографии
12 сентября 08:48
В Волгоградской области в ДТП погибли 3 человека, 2 пострадали Комментарии5Смотреть фотографии
11 сентября 20:56
Жителя Волгоградской области осудили за взятку инспектору ДПС в Мордовии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

ЭКОНОМИКА

Новый Volkswagen Tiguan: максимальная выгода в сентябре

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

  Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

        
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 18 Сентября, Пн
Волгоград
температура 30..32 С, давление 749..751 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
18 Сентября, Пн
1 $ 57.5336 руб.
1 € 68.5801 руб.
1 GBP 77.3194 руб.
1 CHF 59.8498 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
         
       
         

 

Обсуждают в форуме

Депутаты Волгоградской облдумы проголосовали за акционирование трех ГУПовКомментарии57
В Волгоградской области федеральную программу строительства жилья завалили пять компанийКомментарии53
Недостроенный Александро-Невский собор в Волгограде заработал по назначениюКомментарии47
Спикер-единоросс Волгоградской облдумы посоветовал депутату-коммунисту не читать плохих газетКомментарии47
Депутат Владимир Струк не захотел поддержать семейную династию в Волгоградской облдумеКомментарии46
Экс-главу Городищенского района Волгоградской области приговорили за коррупциюКомментарии41
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской областиКомментарии41
Ветерана боевых действий уволили из волгоградской полиции из-за дачного конфликтаКомментарии40
В Волгограде завершено расследование уголовного дела об осквернении "Родины-матери"Комментарии38
Обломки взорванного дома в Волгограде "хоронят" на нелегальных свалкахКомментарии38
Экс-депутат Волгоградской облдумы стал советником губернатораКомментарии38
Приговор по делу о земельной коррупции бывшего главы Городищенского района конкурирует с томом «Войны и мира»Комментарии34
Новым депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР» станет волжанинКомментарии32
Явка на выборах в Волгоградской области не устроила членов Общественной палатыКомментарии31
Фонду капремонта Волгоградской области разрешили потратить почти 3 миллиарда рублейКомментарии29

Самые читаемые новости

Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской областиКомментарии41
Просмотров: 27171
«Высота 102»: В Волгограде депутату-изгнаннику из фракции «Единой России» нечем платить по счетамКомментарии6
Просмотров: 17920
Экипаж военного самолета, потерпевшего крушение в Волгоградской области, от госпитализации отказался
Просмотров: 16938
В Волгограде образ «Родины-матери» использовали для рекламы крабовых палочек
Просмотров: 7484
Придорожная реклама пугает волгоградцев жизнью "на дне" после выборов
Просмотров: 7411
В Волгограде рядом с автовокзалом гражданка Украины совершила акт самосожженияКомментарии24
Просмотров: 6878
В Волгоградской области разыскивают пропавшую 5-летнюю девочку
Просмотров: 6277
ЦБ предупредил о возможном всплеске инфляции из-за ЧМ по футболу
Просмотров: 4908
В Волгоградской облдуме еще один депутат попрощался с беспартийностьюКомментарии22
Просмотров: 4649
В один миллион рублей оценена информация о пропавшем ребенке в Волгоградской областиКомментарии22
Просмотров: 4403

Рекомендуемые к прочтению новости

Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской областиКомментарии41
Рекомендации: +53 / 17-
В Волгоградской области разыскивают пропавшую 5-летнюю девочку
Рекомендации: +47 / 6-
В один миллион рублей оценена информация о пропавшем ребенке в Волгоградской областиКомментарии22
Рекомендации: +46 / 1-
Обманутые дольщики в Волгограде требуют гарантий по достройке их домов
Рекомендации: +44 / 4-
Новым депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР» станет волжанинКомментарии32
Рекомендации: +43 / 3-
В Волгоградской области проходчики Гремячинского ГОКа завершили сбойку скиповых стволовКомментарии8
Рекомендации: +41 / 0-
Бурные реки в Центральном районе Волгограда набежали на тысячи рублей
Рекомендации: +40 / 3-
«Сады Придонья» приняли участие в открытом уроке здорового образа жизни
Рекомендации: +39 / 0-
Экипаж военного самолета, потерпевшего крушение в Волгоградской области, от госпитализации отказался
Рекомендации: +39 / 7-
Спикер-единоросс Волгоградской облдумы посоветовал депутату-коммунисту не читать плохих газетКомментарии47
Рекомендации: +39 / 7-