Двоим жителям Волгограда грозит до 6 лет тюрьмы за торговлю оружием

До шести лет тюрьмы за торговлю оружием и боеприпасами грозит двоим жителям Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в течение пяти месяцев - с декабря 2016 по апрель 2017 года - двое подельников продавали оружие "запасенное"еще в 90-х - начале 2000-х.

Они продали 2 мелкокалиберных револьвера, более 300 патронов калибра 5,6 и 9 мм, и около килограмма пороха. За все это преступники выручили около 40 тысяч рублей.

Занимались злоумышленники и "производством" убийственных механизмов. Так, как выяснили следователи, подозреваемые сбыли обрез, изготовленный из мелкокалиберной винтовки.



