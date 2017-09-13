Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ продолжает набор на заочную форму обучения





В институте архитектуры и строительства (ИАиС) Волгоградского государственного технического университета продолжается прием абитуриентов на заочную форму обучения по наиболее востребованным направлениям подготовки. Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной комиссии ИАиС ВолгГТУ, по предварительным итогам приемной кампании 2017 года среди желающих получить высшее образование наблюдается повышенный интерес к строительным и техническим специальностям и направлениям подготовки. Так, по сравнению с предыдущими годами набора отмечается значительное увеличение абитуриентов таких направлений, как «Строительство», «Технологические машины и оборудование», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Пожарная безопасность».

В приемной комиссии института отмечают, что особенным спросом в этом году пользуется заочная форма обучения. Это связывают с высокой степенью мобильности работников, задействованных на строительстве новых газопроводов, подготовке к ЧМ-2018, работе на Крымском мосту, строительстве космодрома «Восточный» и других объектах.

Подробную информацию о поступлении и обучении по заочной форме можно получить в деканате факультета дистанционного обучения ИАиС по адресу: ул. Академическая, д.1, корпус Б, аудитория Б-106 (вход с улицы Циолковского), телефон (8442) 97-49-52.

Приемная комиссия ИАиС располагается по адресу: ул. Академическая, 1, корпус В, ауд. В-115 (вход с ул. Огарева). Телефон: (8442) 97-48-13.