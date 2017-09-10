В Волгограде военнослужащий заплатит штраф за унижение сослуживца

Наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей вынес Волгоградский гарнизонный военный суд военнослужащему Гулиеву, который обвинялся в избиении сослуживца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, Гулиев полностью признал себя виновным, раскаялся и просил прекратить в отношении него уголовное дело, так как он примерился с потерпевшим, извинился перед ним, полностью компенсировал ему причиненный моральный ущерб. Государственный обвинитель против этого не возражал. Суд также учел, что Гулиев совершил преступление впервые, и посчитал возможным освободить его от уголовной ответственности, назначив судебный штраф.

По материалам дела, военнослужащий, желая показать свое превосходство над сослуживцем, ударил его несколько раз ладонью по лицу, затем нанес множественные удары кулаками в грудь, а напоследок пнул ногой, обутой в ботинок с высоким берцем, в бедро. Органы предварительного следствия квалифицировали его действия по ч.1 ст. 335 УК РФ (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства, сопряженное с насилием). Данное преступление относится к категории небольшой тяжести. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



