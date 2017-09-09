Депутатов облдумы выбирают активнее в области, чем в Волгограде

На 10-00 утра явка избирателей на дополнительных выборах в Волгоградскую областную думу составила 3%. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, по Среднеахтубинскому избирательному округу №9 явка избирателей в это время была зарегистрирована на уровне 4,1%, по Дзержинскому округу №5 – на уровне 1,85%. По данным на 12-00 явка избирателей составила уже 7,02% - участие в выборах депутатов облдумы приняли почти 14 тысяч человек. По-прежнему явка выше в Среднеахтубинском избирательном округе №8 - 8,91%, или 9 тысяч 62 человека. В Дзержинском избирательном округе №5 к урнам пришли 4 тысячи 885 человек, или 5,04% от всех зарегистрированных избирателей.

Сегодня в Волгоградской области открылись 313 избирательных участков, к своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. В списки избирателей внесены 311 251 человек. В регионе выбирают двух областных депутатов, 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего планируется распределить 315 мандатов.





