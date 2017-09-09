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Выборы
 10.09.2017 11:24

Депутатов облдумы выбирают активнее в области, чем в Волгограде

На 10-00 утра явка избирателей на дополнительных выборах в Волгоградскую областную думу составила 3%. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, по Среднеахтубинскому избирательному округу  №9 явка избирателей в это время была зарегистрирована  на уровне 4,1%, по Дзержинскому округу №5  – на уровне 1,85%. По данным на 12-00 явка избирателей составила уже 7,02% - участие в выборах депутатов облдумы приняли почти 14 тысяч человек. По-прежнему явка выше в Среднеахтубинском избирательном округе №8 - 8,91%, или 9 тысяч 62 человека. В Дзержинском избирательном округе №5 к урнам пришли 4 тысячи 885 человек, или 5,04% от всех зарегистрированных избирателей.
Сегодня в Волгоградской области открылись 313 избирательных участков, к своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, 21 территориальная избирательная комиссия. В списки избирателей внесены 311 251 человек. В  регионе выбирают двух областных депутатов, 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего планируется распределить 315 мандатов.


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Происшествия 10.09.2017 10:05

37-летний волгоградец, управляя дорогой «Ауди А-6», сбил подростка, но не стал оказывать ему помощь и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской  области, наезд на 16-летнего подростка был совершен, когда иномарка двигалась задним ходом. Это произошло около полуночи в Советском районе Волгограда на ул. Тбилисская. Пострадавший с травмами доставлен в больницу. В ходе розыскных мероприятий по плану «Перехват» водитель  установлен и задержан. Возбуждено административное расследование.
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Происшествия 10.09.2017 10:02

Три автомобиля столкнулись в Светлоярском районе, в результате ДТП пострадали два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла на 1015 км автодороги Москва-Астрахань. Водитель "ВАЗ-21053", который двигался в сторону Астрахани, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen" под управлением 21-летнего жителя Мюнхена (Германия). Затем отечественную легковушку выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "ВАЗ-2114". В результате водитель и 77-летняя пассажирка "ВАЗ-21053" были доставлены в больницу с различными травмами.
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Выборы 10.09.2017 09:52

465 наблюдателей были делегированы кандидатами и партиями для работы на выборах в Волгоградской области в единый день голосования, который сегодня проходит в стране и в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, отслеживают процесс голосования и в ситуационном центре Волгоградского регионального отделения ООД «Корпус «За чистые выборы», в его работе принимают участие юристы, преподаватели и студенты ЧОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса». Наблюдатели Корпуса принимают звонки по телефонам: 8(8442) 52-51-97, 8(8442) 52-59-12, а также осуществляют мониторинг социальных сетей на предмет наличия сообщений о возможных нарушениях. За соблюдением избирательных прав граждан следят также в Общественной палате региона. Телефон горячей линии: 8(8442)...
Прочитана: 975 раз
Общество 10.09.2017 09:34

Волгограду — 428 летНасыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду — 428 лет.  Более чем за четыре столетия  история «потрудилась» над именем города, оно менялось трижды. Первое — Царицын, дала протекающая с запада на восток речка Царица. Крепость впадение этой речки в Волгу была заложена в 1589 году по указу царя Федора Ивановича для охраны южных рубежей Московского государства от набегов кочевников. В 1925 году город был переименован в Сталинград. С этим именем он вошел в мировую историю как город-герой, у стен которого в феврале 1943 года произошел коренной перелом...
Прочитана: 2760 раз
Экология 10.09.2017 09:29

В единый совет по сохранению Волго-Ахтубинской поймы предлагают включить "людей с именем" Директор заповедника "Волго-Ахтубинская  пойма"  Наталья Лопанцева предложила создать новую структуру для сохранения этой территории. Об этом она заявила на очередном заседании экологического совета при Волгоградской облдуме, сообщает ИА «Высота 102», которое состоялось накануне. Она напомнила присутствующим, что еще в 2011 году по решению президиума международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» был включен в международную сеть биосферных заповедников. Около 250 тысячам гектаров  на территории Нижней Волги придан этот статус, включая территории  природного  парка  "Волго-Ахтубинское междуречье"  Астраханской области и республики Калмыкия. На территории Калмыкии, к примеру, всего восемь километров Волго-Ахтубинской поймы....
Прочитана: 1121 раз
Общество 10.09.2017 06:24

Свой день рождения- на этот раз  428-й, Волгоград отмечает традиционно во второе воскресенье сентября.  На сегодня администрация города запланировала проведение около 100 различных мероприятий под девизом «Волгоград – город спортивных достижений!», сообщает ИА «Высота 102». Жителям и гостям Волгограда стоит учесть, что движение транспорта по основным улицам будет ограничено. Согласно программе Дня города, основные события развернутся в Центральном районе – в горсаду, верхней террасе набережной и Аллее Героев:  10:30 – 19:00  Чемпионат России по фристайл-мотокроссу, концертная шоу-программа «Волгоградский бит» (Нижняя терраса наб. 62-й Армии).  11:00 – 13:30  конкурс-фестиваль современного искусства «Волгоград – город спорта, город-мечта!» (верхняя терраса наб. 62-й Армии,...
Прочитана: 1813 раз
Общество 09.09.2017 22:04

Активисты движения «Я –за солнечный час!» разочарованы отсутствием в повестке дня предстоящего заседания регпарламента вопроса о рассмотрении  законопроекта «Об исчислении времени». Как рассказала ИА «Высота 102» одна из сторонниц перевода стрелок Татьяна Изотова, «мы надеялись, что депутаты выполнят свое обещание и все-таки обсудят этот вопрос на первом после каникул заседании, но этого не случилось». Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о расклейке активистами движения «Я – за солнечный час!» листовок в Волгограде, Волжском, Михайловке с призывом не оставаться равнодушными к этой проблеме тех, «кому надоела вечерняя темнота и сверхранние рассветы и кто поддерживает перевод стрелок на час вперед».  Между тем,...
Прочитана: 12886 раз
Общество 09.09.2017 18:22

На фестивале «ВместеЯрче» энергетики рассказали волгоградцам о безопасностиТысячи волгоградцев собрались сегодня  на верхней террасе набережной в Центральном районе города для участия во Всероссийском энергетическом фестивале «ВместеЯрче», приуроченном к празднованию Дня города. Второй год активный участник фестиваля – ПАО «Волгоградоблэлектро», одно из крупнейших предприятий области. Для гостей праздника, детей самого разного возраста предприятие подготовило увлекательную программу, важная часть в которой – уроки электробезопасности. Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» рассказали о важности соблюдения правил безопасности, о том,  как правильно пользоваться электроприборами и вести себя вблизи электроэнергетических объектов. Поддерживали хорошее настроение у детей  яркие герои мультфильма – фиксики Симка и Нолик. ...
Прочитана: 3093 раз
Общество 09.09.2017 14:22

День рождения Волгограда в Комсомольском саду отметили вкусно«Аллею вкуса»  с  блюдами по рецептам  разных стран,  мастер-классы по кулинарии и составлению букетов из фруктов увидели волгоградцы и гости города в Комсомольском саду, сообщает корреспондент ИА  “Высота 102”. Повара из ресторанов и кафе города покинули сегодня свои кухни и показали, как умеют готовить на свежем воздухе. А волгоградцы – хороший аппетит. Всего несколько десятков мастеров-кулинаров и народных ремесленников показали свое мастерство. На «Аллее мастеров»  собрались гончары, резчики по дереву и металлу, кукольных дел мастера и рукодельницы.  Были среди них не только жители города-героя. Так,  пряничных дел мастер Василиса Кожухова, пришедшая на ярмарку со своей бабушкой Галиной Вязовой,  приехала из...
Прочитана: 3971 раз
Здравоохранение 09.09.2017 13:46

В День города «островок здоровья» ждет жителей Волгограда Сегодня в Волгограде, который отмечает День города, проходит профилактическая акция, в рамках которой горожане могут бесплатно проверить свое здоровье. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, с 10 утра обследование прошли уже более 100 жителей и гостей Волгограда.  Измерить давление и получить консультацию терапевта можно  на верхней террасе Центральной набережной. Здесь установлена палатка, где врачи железнодорожной больницы ведут прием горожан. «Островок здоровья» будет принимать посетителей до 17.00.
Прочитана: 3265 раз
Спорт 09.09.2017 13:42

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Стадион "Волгоград Арена" на 45 тыс. мест, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года, готов на 72-76%. Сдать объект в эксплуатацию строители планируют в апреле 2018 года, сообщил журналистам директор проекта строительства арены Сергей Камин. "Готовность арены составляет 72-76%. У нас есть два этапа: пуск в эксплуатацию - это апрель 2018, сдача строительного комплекса работ, включая благоустройство, - это 27 ноября 2017 года", - сказал Камин. Он добавил, что сейчас на стадионе завершается посев газона, идет подготовка к пуску тепла.  "Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот...
Прочитана: 4456 раз
Общество 09.09.2017 11:55

В Росстате намерены выяснить репродуктивные планы населения региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, с 18 сентября по 6 октября ведомство проводит выборочное наблюдение по данному вопросу.  Цель обследования - получение статистической информации, отражающей изменения в репродуктивном поведении населения и взаимоотношений в семье. Основная задача проведения наблюдения заключается в изучении социально-демографических факторов, влияющих на уровень рождаемости в России. Проводится данное обследование во всех субъектах Российской Федерации на основе метода «случайной выборки», с охватом 15 тыс. домашних хозяйств. На территории Волгоградской области для опроса выбрано 270 домашних хозяйств. Результаты наблюдения, отметили в Волгоградстате,  могут быть использованы для оценки...
Прочитана: 2226 раз
Выборы 09.09.2017 11:55

День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, наступил в полночь 9 сентября по местному времени во всех регионах, где в воскресенье пройдут выборы.  Как ранее сообщала ИА "Высота 102", в Волгоградской области в единый день голосования 10 сентября  состоятся дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 и Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу №9, в 46 сельских поселениях будут выбирать глав, в 30 муниципальных образованиях –  267 депутатов представительных органов местного самоуправления Волгоградской области.   В целом же по России выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская...
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Общество 09.09.2017 11:50

В Волгограде увековечат память дирижера Эдуарда Серова Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение увековечить память известного волгоградского дирижера Эдуарда Серова. Об этом, как передаёт ИА "Высота 102", сообщает сегодня пресс-служба губернатора. О том, как это будет сделано, не сообщается. Сегодня, 9 сентября, Эдуарду Серову исполнилось бы 80 лет.  Народный артист РСФСР, основатель, главный дирижер и художественный руководитель Волгоградского академического симфонического оркестра Эдуард Серов ушел из жизни 19 сентября 2016 года. Он был не только известным советским и российским дирижером, но и музыкальным педагогом. Созданный в 1987 году Эдуардом Серовым Волгоградский симфонический оркестр, за десятилетия работы с маэстро превратился в коллектив, обладающий исключительно высоким профессионализмом и пользующийся международной...
Прочитана: 926 раз
Происшествия 09.09.2017 11:35

Полицейские задержали в Советском районе 40-летнего мужчину, который протаранил два служебных автомобиля полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД РФ по региону, мужчина сел пьяным за руль своего автомобиля "Лада-Веста" и пытался выехать с территории гаражного кооператива. О семейном скандале и попытке нетрезвого сына воспользоваться автомобилем, в полицию сообщила его мать. Правоохранители блокировали выезды с территории ГСК, но мужчина все же попытался уехать, повредив полицейские машины. Его задержали, проводится проверка. 
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