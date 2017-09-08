Более 900 тысяч рублей задолжало подрядчику МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" по договорам, заключенным в 2015 году на ремонт зданий котельных в двух районах Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ООО "Центр Строительства и Коммуникаций" выполнило ремонт здания котельной квартала 40 в Центральном районе, капитальный ремонт здания и стен ЦТП 25 в Дзержинском районе. Муниципальное предприятие работы приняло, но полностью за них не рассчиталось. Подрядчик был вынужден взыскивать долг в судебном порядке. Ответчик в суде ссылался на тяжелое финансовое положение, просил в случае удовлетворения иска снизить размер госпошлины до минимального размера. Данное ходатайство было удовлетворено. Госпошлину для МУПа, представители которого подтвердили свою просьбу документами о финансовом положении, снизили до 5 тысяч рублей.

Справка. В настоящее время долги предприятию составляют более 1 миллиарда рублей, количество должников, физических и юридических лиц – 710 тысяч. В начале 2017 года после заключения мирового соглашения между МУП "ВКХ", ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" и главой администрации Волгограда была приостановлена процедура банкротства, которое угрожало предприятию из-за 5-миллиардного долга "ВКХ" различным структурам.



