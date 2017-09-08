В Воронеже может появиться Сталинградская улица

«Известия», 8 сентября 2017г.

Общественные и политические деятели Воронежа создали инициативную группу для переименования улицы Волгоградская в Сталинградскую. Активисты подчеркивают, что новое название будет не в честь Иосифа Сталина, а в честь великой Сталинградской битвы, которая изменила ход Второй мировой войны. Процедура не повлечет никаких расходов граждан, а замена адресов в документах будет происходить постепенно. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Сталинградская битва проходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда (современный Волгоград).

https://iz.ru/642965/2017-09-08/v-voronezhe-mozhet-poiavitsia-stalingradskaia-ulitca