







В Волгограде открылись XXIV Всероссийские соревнования по боксу. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации бокса Волгоградской области, состязания посвящены Дню города, а также памяти волгоградских боксеров. В город на Волге приехали спортсмены из 19 регионов России, а также стран ближнего зарубежья: ЛНР, ДНР, Узбекистана и Азербайджана.













Соревнования продлятся четыре дня. На ринг во Дворце спорта выйдут 94 спортсмена от 18 до 40 лет, выступающие в 10 весовых категориях. Увидят зрители и бои мастеров спорта международного класса, в том числе и нашего земляка Артема Сусленкова. Регион также представят мастера спорта России Виктор Овсянников и Альберт Родионов. А еще десять волгоградских КМС будут бороться за мастерское звание, которое можно получить на соревнованиях такого уровня.







