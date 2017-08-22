С начала текущего года с волгоградских должников, которые намеревались выехать за пределы России, взыскано 338 миллионов рублей (за 7 месяцев 2016 года – 266 миллионов рублей). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Волгоградской области. В ведомстве напомнили, что долг может стать причиной того, что таможенная служба не выпустит настроившегося на отдых гражданина за пределы аэропорта или железнодорожного вокзала.

За 7 месяцев 2017 года судебными приставами-исполнителями управления вынесено более 58 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации. Среди граждан, попавших в список «невыездных», есть и должники по алиментным обязательствам: их 8,3 тысяч.



