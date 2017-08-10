Размер ущерба от несанкционированных свалок, который предстоит компенсировать компаниям в Волгоградской области, вырос в 2017 году более чем в 10 раз и составил 28,5 млн рублей. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщили корр. ТАСС в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона .

По словам представителей комитета, общая сумма ущерба, предъявленного для возмещения компаниям-нарушителям природоохранного законодательства с начала года составила 28,5 млн рублей. За аналогичный период прошлого года ущерб был предъявлен на сумму 2,5 млн рублей. Причем речь идет только о рассчитанном ущербе, штрафы сюда не включены.

Десятикратное увеличение предъявленного ущерба связано с тем, что инспекторы облкомприроды стали чаще предъявлять не только штрафы, но и ущерб, который, как правило, в 10 и более раз превышает сумму штрафа. Предъявление ущерба - более действенная мера воздействия на нарушителей, - считают в облкомприроде. Самые крупные суммы за нанесенный природе вред заплатят «Пересвет-Регион-Дон» (1,4 миллиона рублей за несанкционированную свалку строительных отходов), «Южная перерабатывающая компания» (993 тыс. рублей за незаконный сброс отходов на почву), «СК Цефей» (730 тыс. рублей за незаконную свалку).

В ведомстве отметили, что один из самых масштабных проектов в волгоградском регионе в Год экологии - ликвидация крупнейшей бесхозной свалки в Кировском районе Волгограда, образованной более полувека назад, где скопилось 1,5 миллиона тонн отходов. Ликвидация полигона включена в национальный приоритетный проект «Чистая страна», общая стоимость работ составляет более 800 млн рублей, из которых 80% - субсидии из федерального бюджета.