В Волгограде экопатруль обнаружил 78 несанкционированных свалок





Активисты молодежного парламента Волгоградской области и «Молодой Гвардии Единой России» проверили наличие на территории 8 районов города стихийных скоплений мусора. Экологический велопатруль, состоящий из 15 мониторинговых групп, прошел при поддержке партпроекта «Единой России». Как сообщила ИА «Высота 102» заместитель председателя Волгоградской областной думы, региональный координатор проекта партии «Экология России» Ирина Соловьева, участники велопатруля проверили 73 улицы, городские пустыри и овраги, частный сектор. Выявленные в ходе мониторинга зоны несанкционированных свалок нанесены на специальную карту местности, а вся информация и фотоматериал о 78 несанкционированных свалках переданы в районные администрации.

«Молодежь подает пример ответственного отношения к окружающей среде. Это говорит о том, что проводимая нами работа по экологическому воспитанию приносит результат, - считает Ирина Соловьёва. - Я уверена, если взрослые начнут брать пример с молодых волгоградцев, в городе станет гораздо чище».

Фото сайта реготделения «ЕР».