В результате проведения контрольно-профилактических мероприятий сотрудниками cлужбы корпоративной безопасности Почты России выявлен факт присвоения крупной суммы денежных средств работниками Николаевского почтамта УФПС Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Почты России, установлено, что главный кассир районной почты и двое её подчинённых похитили из кассы предприятия и присвоили 7 млн 298 тыс. рублей. Чтобы руководство не уличило их в краже, три женщины подделывали кассовые документы как в бумажном, так и в электронном виде. Таким образом, подозреваемым некоторое время удавалось скрывать недостачу.

Однако в ходе плановой проверки сотрудники почтовой безопасности выявили факт хищения денежных средств. Опрошенные работницы сознались в краже более 7 млн рублей и частично возместили ущерб, причинённый предприятию.

Как пояснили на предприятии, в настоящее время проверка по данному факту продолжается, устанавливаются обстоятельства совершённого преступления. Все материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.