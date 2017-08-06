Глава горадминистрации Виталий Лихачев: федеральная поддержка позволит активно продолжить благоустройство дворов Волгограда







Сегодня глава администрации Волгограда вернулся в Волгоград из Кирова, где накануне участвовал в заседании совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. В эксклюзивном интервью ИА «Высота 102» сразу по прилету в аэропорт города-героя Виталий Лихачев заявил, что продление федеральной программы развития комфортной городской среды позволит Волгограду не оставить на полпути работу по благоустройству своих территорий. По итогам состоявшегося совещания глава государства Владимир Путин, под чьим председательством прошла встреча, дал поручение правительству РФ проработать вопрос о продлении, возможно, на три года популярного в субъектах страны проекта. «Самостоятельно муниципалитеты с благоустройством дворовых территорий не справятся. Эта работа будет неэффективной и незаметной. Поэтому все члены совета убеждали президента дать возможность продолжить эту работу с поддержкой федерального центра», - отметил Лихачев. Напомним, в прошлом году в Волгограде отремонтировали 58 дворовых территорий, в плане 2017 года - 41 объект. Однако запланированный объем работ больше, чем в минувшем году. В частности, за счет бюджета, помимо ремонта дорог и тротуаров, должны устанавливаться детские площадки.





Все участники совещания, а это порядка 40 руководителей муниципалитетов, выступили с докладами на тему развития местного самоуправления Глава администрации Волгограда в своем выступлении сделал акцент на деятельности территориальных органов местного самоуправления. Соответствующая программа действует в регионе с конца 90-х годов прошлого века. Однако в 2016 году формат взаимодействия органов власти с ТОСами, которые ранее получали гранты на свою работу, изменился. Местные активисты стали участниками конкурса «Лучший парк Волгограда», в рамках которого смогли стать соавторами проектов благоустройства зеленых зон. На реализацию лучших идей, напомним, было выделено от 5 до 15 млн рублей. Благоустройство скверов было проведено в Ворошиловском, Советском, Центральном и других районах города.

Также Виталий Лихачев рассказал о впервые прошедшем в этому году в Волгограде слете представителей «Школы активности, новаторства, самоуправления» (сокращенно - «ШАНС»). Участниками мероприятия стали тосовцы старшего поколения, для которых были организованы различные мастер-классы, интерактивные модули по здоровому образу жизни и дискуссионные площадки.

«Проект получил 100-процентные положительные отзывы участников первых слетов школы. В связи с таким позитивным эффектом у нас родилось предложение. Сегодня проводятся форумы для активной молодежи («Территория смыслов на Клязьме», «Таврида» в Крыму), почему бы не провести такой форум по обмену опытом для активистов ТОС, движений из разных регионов? Организатором могла бы выступить, к примеру, созданная общественная ассоциация ТОС. Думаю, что многие организации и органы власти могли бы поддержать такое мероприятие», - отметил Виталий Лихачев.

В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» глава администрации Волгограда также поделился впечатлениями от Кирова. Виталий Лихачев обратил внимание на буйство зелени в городе, что обусловлено благоприятным климатом, но одновременно и на проблемы с благоустройством. «Дороги — убитые. Мы в этом плане гораздо лучше смотримся», - заметил Лихачев. В Кирове глава администрации Волгограда, по его словам, не увидел ни одного маршрутного такси. «Практически отсутствуют также киоски, которых у нас великое множество. Такие объекты скрывают городскую среду — нам приходится их убирать, и только после этого благоустраивать территорию. Это двойная и непопулярная работа. Но если мы этого не сделаем, то город отстанет в своем развитии», - заключил Виталий Лихачев.