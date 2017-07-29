В Волгограде из-за пожара Дзержинский район накрыло огромным коричневым облаком





Возгорание 400 квадратных метров травы в Каменном Буераке напугало жителей Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», Жилгородок буквально накрыло огромным коричневым облаком дыма. Запах гари ощущается, да и сама туча выглядит угрожающе. Вместе с тем, в ГУ МЧС по региону уточнили, что возгорание сейчас ликвидируется - угрозы населенным пунктам нет. Причиной распространения дыма стал сильный порывистый ветер.

По состоянию на 18.00 пожар в Каменном Буераке был локализован.

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером и ночью в Волгоградской области ожидаются грозы, ливни, усиление ветра до 19 метров в секунду, местами град.