В Волгограде директор компании по строительству многоквартиных домов подозревается в невыплате зарплаты

Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего директора коммерческой организации из Ворошиловского района, специализирующейся на строительстве многоквартирных жилых домов в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, с апреля 2016 года и на протяжении 5 месяцев подозреваемый частично не доплачивал зарплату инженеру, а с ноября прошлого года и до апреля 2017 года вовсе перестал платить деньги сотруднице. Общая сумма задолженности перед ней составила почти 250 тысяч рублей. Между тем, как установили следователи, финансовая возможность расплатиться с подчиненной у директора фирмы была – на счету его организации имелось более 40 млн рублей.

Предпринимаются меры к скорейшему погашению задолженности перед работником, уточнила Куницкая.