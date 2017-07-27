Фонд ЖКХ внес еще четыре компании, которые возводили и возводят дома для переселенцев из аварийного жилья в Волгоградской области, в так называемый «черный список». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте организации, из-за нарушения сроков строительства домов в этот список попали ООО «Аквастрой» и ООО «Гидроспецстрой», которые возводили дома для переселенцев в Калаче-на-Дону, ООО «РиЭ», получившее контракт в рамках реализации программы в поселке Водстрой Светлоярского района и ООО «Квадрострой» - фирму, которая не справилась с задачей по строительству домов для жителей аварийных бараков в Краснослободске Среднеахтубинского района. Ранее, напомним, с 2014 по 2016 годы в перечне застройщиков, не справившихся со своими обязательствами, находились компании «БизнесСтиль», так и не построившая дом в Волгограде и СК «Виктория», работавшая в р.п. Октябрьский. За недолжное качество построенных домов в «черный список» в 2014 году также внесено ООО «СтройПерспектива» - компания, которая возвела два бракованных дома в Краснослободске на ул. Мелиораторов.

Между тем, напомним, в Волгоградской области, как и во всей стране, программа расселения граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года, подходит к концу. Недавно в фонде ЖКХ выразили обеспокоенность тем, что в ряде регионов России, в том числе в Волгоградской области, существуют риски не завершения в срок программы переселения граждан из аварийного жилья.



