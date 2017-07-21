Глава Роспотребнадзора РФ представила губернатору нового главного санитарного врача Волгоградской области

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, прибывшая сегодня в Волгоград, представила губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову нового главного врача региона. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь Ольга Зубарева будет трудиться на этом посту без приставки «и.о». О том, что, скорее всего, неожиданностей в назначении нового главного санитарного врача региона ожидать не стоит, ИА «Высота 102» прогнозировало. Напомним, Ольга Зубарева, ранее работавшая заместителем руководителя регионального Роспотребнадзора, сменила на посту ушедшего в отставку Александра Злепко, однако до сегодняшнего дня она не была утверждена в должности.

В настоящее время ожидается прибытие Анны Поповой на строящийся стадион «Волгоград-Арена». Как стало известно ИА «Высота 102», в программе инспекционных визитов главы Роспотребнадзора на стадионы, которые примут матчи ЧМ-2018, «Волгоград-Арена» стал первым объектом, которые посетит Анна Попова.



