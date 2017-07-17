На Волжском трубном заводе отметили День металлурга

На Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию, отметили День металлурга. Волжские трубники традиционно встречают свой профессиональный праздник высокими показателями в производстве. За полугодие 2017-го показаны лучшие в истории завода результаты по производству стали и бесшовных труб. «Надо отметить и присуждение премии правительства РФ в области качества нашему заводу. Это – высочайшая оценка труда целого коллектива», - отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

350 работников ВТЗ получили награды Министерства промышленности и торговли РФ, Трубной Металлургической Компании, благодарственные письма и почетные грамоты Волгоградской областной и Волжской городской думы, главы городского округа Волжский. Награды вручались на торжественных собраниях, проходивших во всех подразделениях завода. Лучших из лучших чествовали во Дворце культуры «Волгоградгидрострой».

Коллектив поздравили заместитель генерального директора - главный инженер ТМК Александр Клачков, управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева и другие почетные гости.

Значимой профессиональной награды – звания «Почетный металлург» – удостоены одиннадцать заводчан. Более 30 лет работает на предприятии получивший это звание Николай Мартыновский. И до сих пор благодарен всем наставникам, давших ему путевку в большую жизнь.

Свидетель становления предприятия - награжденный знаком отличия ТМК I степени Олег Бельцов - работает на предприятии почти 40 лет. Прошёл большой путь от простого рабочего до мастера цеха.

Золотая медаль "Заслуженный работник ВТЗ", по мнению главы целой династии трубников Владимира Федотова, очень почетна. «Эта награда – заслуга всего коллектива завода», - считает Владимир Викторович.

Собравшихся в зале заводчан и ветеранов Волжского трубного тепло приветствовали творческие коллективы региона. Весь вечер все самые лучшие пожелания звучали в адрес профессионалов – славного коллектива Волжского трубного завода.

«Хочется пожелать, прежде всего, уверенности в завтрашнем дне. Сегодня коллектив волжских трубников – очень мощный, обладающий всем необходимым для того, чтобы успешно работать, и с чувством выполненного долга приходить домой», - с такими пожеланиями обратился к коллективу управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Подробности - в видеорепортаже ИА "Высота 102".