В Волгограде судят 12 наркосбытчиков из Сочи

Направлено в суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 12 наркодилеров — членов преступной группировки, которая состоит из волгоградцев и сочинцев. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, они также обвиняются в легализации доходов.

В период с марта по август 2013 года организатор вовлек в незаконный бизнес 11 раскладчиков наркотиков в тайники. Установлена их причастность к 18 фактам нелегального сбыта зелья, изъято более 1,5 кг сильнодействующих веществ. Кроме того, организатор преступной группы совместно с двумя ее участниками легализовали путем обналичивания через банковские карты полученный доход в размере более 8 млн рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Вину участники преступной группы признают частично. Дожидаться суда все 12 обвиняемых будут, находясь под стражей. Дело рассмотрит Кировский районный суд.