В Кировском районе Волгограда на день отключат воду

В связи с проведением работ по обновлению участка водовода диаметром 110 мм в выходные будет временно ограничено водоснабжение потребителей Кировского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе "Концессии водоснабжения".

Воды не будет с 07.30 ч. 15 июля по 00.30 ч. 16 июля по следующим адресам: ул. Коломенская, дд. № 46 - 70; ул. Бородинская, дд. № 25-43; ул. Ляпунова, дд. № 27-37; ул. Роменская, дд. №28-42.

В период проведения работ подрядной организацией будет дополнительно организован подвоз воды.



