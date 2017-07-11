В Волгоградской области нерадивая мать била и морила сыновей голодом

Уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей возбуждено в отношении 36-летней жительницы Котельниковского района, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону. Установлено, что женщина злоупотребляет спиртным и не занимается воспитанием своих сыновей. Мальчики 2 и 6 лет остаются на долгое время без присмотра, без еды и воды. В состоянии опьянения мать часто поднимает на них руку. У детей нет чистой одежды и элементарных условий для жизни. Женщину уже привлекали к уголовной ответственности в 2016 году, и решением мирового суда Котельниковского района ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Тем не менее, подозреваемая на путь исправления не встала. Сотрудники полиции собирают материалы на лишение ее родительских прав. В настоящее время старший ребенок помещен на лечение в больницу, а младший - в дом малютки.



