|Расследования
|05.07.2017 21:06
В Волгоградском НЭТе разыгралась финансовая драма
Шокирующие результаты финансовой проверки учреждения на устах у коллектива Волгоградского нового экспериментального театра. Как сообщает ИА «Высота 102», в учреждение культуры, администрацию региона и облдуму для ознакомления поступил проект отчета контрольно-счетной палаты области, которая проверила деятельность театра за последние 2,5 года. Таким образом, можно сделать вывод, что работа аудиторов по исследованию всех обстоятельств расходования бюджетных средств в НЭТе завершена.
Доступ к самому отчету по понятным причинам имеет ограниченное количество должностных лиц, но шила в мешке не утаишь – информация просочилась в коридоры театра. Результаты ревизионной проверки не обсуждает только ленивый. Понять работников НЭТа можно: для многих из них настоящим потрясением явились вскрывшиеся факты, говорящие о непрозрачных, сомнительных с точки зрения закона и несправедливых по отношению ко многим работникам финансовых схемах. Как оказалось, многомиллионные потоки бюджетных денег, которые проходят через учреждение, с невероятной легкостью и в нарушение всех норм оседают в карманах узкого круга избранных лиц, которым на протяжении многих лет бухгалтерия, скрытая от посторонних глаз, сходила с рук. Вероятно, без потворства или даже активного участия бывшего председателя комитета культуры Волгоградской области Виктора Гепфнера налаженный механизм по откачке денег из учреждения едва ли мог эффективно работать.
Для желающих хорошо заработать на культурном деле, не обременяя себя нравственными терзаниями, Волгоградский НЭТ – весьма удачный вариант. Едва ли найдется в Волгоградской области просветительское учреждение, которое сможет соревноваться с этим театром по объему бюджетных субсидий. В год новый экспериментальный под руководством Отара Джангишерашвили тратит порядка 50 млн казенных рублей. Суммы финансирования зависят от объема выполняемой работы и штата сотрудников. Однако руководство театра при помощи экс-председателя профильного комитета похоже знает 1000 и один способ того, как добиться получения денег, не выполнив поставленные перед ним планы и задачи. К примеру, в прошлом году Виктор Гепфнер согласовал НЭТу штатную численность учреждения, которая оказалась завышенной почти на 50%. Вместо 300 работников в театре по факту трудилось около 170. Однако деньги из бюджета были выделены на зарплату всем трем сотням «мифических» работников. В результате руководство театра получило финансовый бонус в сумме примерно 15 млн рублей, который пошел на различные премии к зарплатам.
Крайне сомнительно и непрозрачно также выглядит система распространения билетов в НЭТ. Для начала поясним, что вход на спектакли, которые ставятся в рамках госзадания, должен быть исключительно платным. Минимально допустимая стоимость билета – около 350 рублей. Однако, если в прошлом году всего театр посетили около 90 тысяч человек, то 10 тысяч из них оказались в зрительном зале бесплатно. На каком основании билеты раздавались безвозмездно? Откуда такая щедрость у руководства театра?.. Как выяснилось, за счет бесплатных пригласительных билетов начальство культурного учреждения добилось выполнения плана посещаемости театра. От достижения этого показателя, в свою очередь, зависит многое – в частности, рост заработной платы. Кто в реальности получал билеты со 100%-ой скидкой – неизвестно. В НЭТе заявляют, что выполняют социальную миссию, приглашая на спектакли инвалидов, ветеранов, журналистов, общественников. Правда, документов, подтверждающих благие намерения руководства театра, пока не обнаружено.
Как впрочем, не обнаружены и документы, подтверждающие продажу в прошлом году примерно 1500 билетов в VIP-ложи. В плане их просто не значилось. Их подарили, продали, кто получил за это деньги? Ответа на эти вопросы в документах театра не нашлось.
Поразили рядовых сотрудников театра, которые узнали о финансовой проверке, и то, какие щедрые бонусы к зарплате получали избранные работники. Несмотря на установленный «потолок» жалования, некоторым актерам и руководителям учреждения ежемесячно дополнительно начисляли пятикратные размеры оклада. Некоторые артисты получали в месяц по 200, а то и около 300 тысяч рублей. Зарплаты работников госучреждения, согласно нормативным документам, должны быть привязаны к конкретным показателям: числу проданных билетов на спектакли, количеству премьерных постановок в год и т.д. Однако в царстве бессменного руководителя НЭТа о требованиях администрации региона, которая является собственником театра, видимо, ничего не слышали. Здесь совершенно иная арифметика. Зачастую денежные прибавки начислялись артистам в отсутствие заметных успехов учреждения. К слову, в 2016 году – весьма удачном с точки зрения зарабатывания денег для артистов-«любимчиков» худрука – посещаемость НЭТа по сравнению с предыдущим годом упала примерно на 15%. Однако на толщине кошелька руководства театра и отдельных служителей Мельпомены - эта отрицательная динамика едва ли отразилась. Театр недополучил доходы, а руководство допустило «необоснованное начисление» надбавок к зарплатам.
Неудивительно, что группа актеров, которые имели более чем солидные заработки, сегодня требуют «продолжения банкета»: в суде рассматривается иск актеров с требованием доначислить к их зарплате сотни тысяч рублей, которых они лишились в этом году с приходом нового руководства комитета культуры. Юристы администрации региона, между тем, пояснили в суде, что никто законных прав артистов не нарушал. Размер их жалования всего навсего привели в соответствие с действующими нормативами. Суммарный размер стимулирующих надбавок сотрудников театра не должен превышать 250% от размера оклада, тогда как у обратившихся в суд актеров дополнительные выплаты оказались выше начальной ставки в пять раз. В результате на прибавки к жалованиям необоснованно из бюджета региона было потрачено свыше 10 млн рублей. Вполне логичным поэтому выглядит развернутая в интернете актерами НЭТа акция под условным названием «Руки прочь от Отара Ивановича!». Инициативная группа артистов, среди которых, в первую очередь, те, кто до последнего времени имели сверхвысокие гонорары, заявили о «травле» своего начальника со стороны чиновников, которые пытаются очернить имя известного режиссера, лишить должности и вообще развалить театр. Завтра, 6 июня, группа поддержки Джангишерашвили устраивает по этому поводу пресс-конференцию. Самому руководителю театра в ближайшие дни предстоит пристально изучить материалы аудиторской проверки и представить свои возражения, если таковые найдутся. Или работа финансовых контролеров с точки зрения худрука и его сподвижников тоже является «травлей»?..
Откровенное негодование у некоторых работников театра вызвал и тот факт, что руководство НЭТа за счет средств учреждения решает даже личные проблемы отдельных творческих сотрудников. К примеру, за два последних года свыше сотни тысяч рублей было потрачено на аренду квартиры для одного из ведущих артистов театра, который получал весьма приличную зарплату в размере свыше 100 тысяч рублей. «Неужели он не мог себе позволить снять «угол» на свои деньги?», - вопрошают работники театра.
Помогать талантам, наверное, можно и нужно. Но почему одних буквально озолотили, а других – в упор не замечают? Работники закулисья выполняют пусть и незаметную для зрителя, но ответственную миссию. У них тоже есть семьи, дети и свои жизненные проблемы. Правда техническому персоналу щедрость и внимание со стороны начальства могли только сниться. О чем говорить, если в НЭТе работают порядка десятка человек, жалование которых в прошлом году было ниже минимального размера оплаты труда (!). В новом экспериментальном театре каким-то невероятным образом роскошь соседствует с нищетой. Одних сотрудников обожают и боготворят, других ни во что не ставят.
Не только славу, но и богатство принес новый экспериментальный театр самому художественному руководителю Отару Джангишерашвили. Три года назад «Высота 102» опубликовала шокирующую новость о том, что зарплата худрука НЭТа превышает среднюю по театру в 27 раз. В 2013 году он заработал около 12 млн рублей, то есть, по миллиону в месяц. Немыслимая сумма жалования руководителя культурного учреждения буквально взорвала медиа-пространство региона. Но тогда, председатель комитета культуры Виктор Гепфнер почему-то упорно закрывал на это глаза. Хотя уже в то время действовал норматив, согласно которому зарплата руководителя госучреждения не могла превышать среднюю по коллективу не более чем в 8 раз. После проверки аудиторов комитет был вынужден привести зарплату руководителя НЭТа в соответствие с требованиями. Какими? Судите сами, зарплату снизили, но тут же нашлась новая, гениальная по своей простоте, и одновременно наглая лазейка, которая с легкостью позволила обойти запрет на дополнительные выплаты. С Отаром Ивановичем, как с физическим лицом. были заключены два договора – о поставке спектаклей и представлении театру права на их использование. Разумеется, сам с собой он подписать документы не мог. На помощь пришел его заместитель, который и подмахнул контракт. Один росчерк пера и деньги в буквальном смысле слова полились рекой. Договорами предусмотрено, что за все показы новых спектаклей Джангишерашвили получает «большой куш». В день премьеры и вовсе полагается шестикратный размер выплат. За последние два с лишним года по данной финансовой схеме Отару Ивановичу была предусмотрена премия в сумме свыше 20 млн рублей. Это примерно четвертая часть от выручки театра за все спектакли, отыгранные за это время.
Примечательно, что в прошлом году, согласно декларации о доходах руководителя НЭТа, Джангишерашвили заработал 7 млн рублей. При этом его официальная зарплата в театре в месяц составляет около 140 тысяч рублей, то есть в год выходит – менее 1,5 млн. Откуда остальные 5,5 млн?...Видимо, это те самые договорчики, по которым худруку полагаются круглые денежные суммы.
А ведь этих серьезных потерь для бюджета области председатель комитета культуры Виктор Гепфнер мог избежать, если бы в должностной инструкции худрука театра предусмотрел пункт о безвозмездной передаче прав на произведения театру. Такая практика используется, к примеру, в Москве. Однако в финансовых вопросах бывший руководитель комитета культуры в связке с руководителем НЭТа ориентировался явно не на экономное и рациональное использование казенных средств.
Отар Иванович нашел в своем театре «золотую жилу», но почему-то на публике не единожды позволял себе клеймить власти за нехватку финансирования, якобы варварское отношение к театру и культуре региона в целом. С учетом того, какие доходы на протяжении многих лет имел господин Джангишерашвили, подобные заявления выглядят откровенным лукавством. Добавим, что в НЭТе средняя зарплата составляет около 33 тысяч рублей, тогда как в других театрах города – 18,6 тысячи. Вот, уж воистину, "не ищи правды в других, коли ее в тебе нет" -гласит народная мудрость.
О многом говорит и еще один ошеломительный факт. Так, бывший главный культурный чиновник Волгоградской области, видимо, от избытка чувств к руководителю НЭТа перед своей отставкой сделал ему поистине царский подарок: подписал документы, согласно которым в ближайшие годы по дополнительным договорам Джангишерашвили помимо зарплаты получит около 40 млн рублей. Как такое возможно и на каком основании? Быть может, на эти вопросы пояснения даст сам господин Гепфнер, который после увольнения с администрации региона нашел временный «приют» в музее-заповеднике «Сталинградская битва?». Правда, по некоторым данным, после трудоустройства на новое место Виктор Петрович первым делом взял отпуск за свой счет и улетел за границу. Но в Волгограде его ждут. Причем не только друзья и товарищи, но и, возможно, правоохранители. Результаты аудиторской проверки, по данным «Высоты 102», в самое ближайшее время могут передать в силовые ведомства для дальнейших разбирательств.
Ситуацию вокруг Волгоградского нового экспериментального театра прокомментировал член ревизионной комиссии регионального штаба ОНФ Константин Глушенок. По словам общественника, «разворошить улей» в этом учреждении культуры, так и в целом в отрасли нужно было давно. «Не секрет, что финансовый анализ работы театра проведен по личному указанию губернатора Андрея Бочарова, который неоднократно ранее заявлял о необходимости наведения порядка в этой сфере. Кризис управления в учреждениях культуры региона назрел давно. В некоторых организациях перемены уже начали происходить - например, в областной филармонии. В новом экспериментальном театре налицо - использование наглых околозаконных схем по уводу денег из бюджета региона. Инцидент с заключением гражданско-правовых договоров, по которым господин Джангишерашвили получал миллионы рублей за постановку спектаклей, по моему мнению, следует проверить на коррупционность», - считает Глушенок. По мнению представителя Народного фронта, нельзя недооценивать роль во всех этих сомнительных делах экс-председателя комитета культуры Виктора Гепфнера, который в большей степени должен понести ответственность за многолетний финансовый беспредел в подведомственных ему организациях.
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