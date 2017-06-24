



Угольная котельная, отапливающая здание центра досуга и культуры «Родина» на улице Невской, в текущем году будет ликвидирована. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессии теплоснабжения», реконструкция системы теплоснабжения внутри здания ведется в рамках муниципального контракта. «Концессии теплоснабжения» вкладывают 5 миллионов рублей в строительство новой сети, чтобы подключить центр досуга и культуры «Родина» к центральному отоплению. Осенью прошлого года, напомним, глава администрации Виталий Лихачев заявлял, что это красивейшее здание, расположенное в центре города, остро нуждается в реставрации. Высказывалось предположение, что в перспективе в это здание может переехать отдел ЗАГС администрации Центрального района, который сейчас располагается в жилом доме на углу улицы Краснознаменской и проспекта Ленина.

В «Концессии теплоснабжения» отметили, что в Год экологии компания ведут активную работу по улучшению экологической обстановки в городе. Так, в рамках инвестиционной программы предусматривается реконструкция 72 котельных и замещение 17 неэффективных, сильно загрязняющих выбросами воздух. В этом году «Концессии теплоснабжения» инвестируют средства в строительство блочно-модульной газовой котельной в поселке Южный Красноармейского района Волгограда. Сегодня здесь эксплуатируется мазутная котельная, которая обслуживает 7 многоквартирных домов, 4 социально значимых объектов и 2 прочих потребителя. С переходом на природный газ суммарный годовой выброс загрязняющих веществ уменьшится более чем в 5 раз.





Напомним, работу по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду компания начала в прошлом году с ликвидации другой угольной котельной, расположенной в подвале жилого дома в поселке Гумрак. На смену ей пришла современная газовая блочно-модульная котельная. В результате жители поселка получили не только качественное отопление, но и перестали дышать угольной пылью и сажей — вредные выбросы в атмосферу уменьшились в 94 раза. Новая котельная в Гумраке стала первым объектом в Волгограде, который был введен в эксплуатацию в Год экологии, в январе 2017.

Всего в этом году объем инвестиций «Концессий теплоснабжения» в коммунальную инфраструктуру города составит 1,85 млрд. рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.



