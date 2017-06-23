Заместитель руководителя фракции КПРФ Волгоградской областной думы Евгений Шаманаев прокомментировал информацию об отстранении своего коллеги по партии Николая Паршина от должности первого секретаря Волгоградского обкома КПРФ. Его комментарий, - сообщает ИА «Высота 102», - опубликован на сайте облпарламента.

«Отставка Николая Паршина была предсказуема,– отмечает парламентарий. – В последние годы показатели работы областного комитета заметно снизились. Об этом же говорят и результаты голосования на последних выборах в областную и Государственную Думу. К сожалению, в настоящее время на региональном уровне КПРФ в значительной мере утратила тот политический авторитет, который был заработан, когда волгоградским обкомом руководила признанный лидер и последовательный защитник интересов трудящихся Алевтина Викторовна Апарина. Рядовые коммунисты не раз поднимали вопрос о своем недоверии Паршину. Считаю, что Центральный комитет принял правильное решение».

Напомним, на освободившуюся должность первого секретаря Волгоградского областного комитета назначена член ЦК КПРФ, первый секретарь Фроловского районного комитета партии Тамара Головачева. Ее Шаманаев назвал «самым лучшим из всех возможных кандидатов».