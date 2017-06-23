«Газпром межрегионгаз Волгоград» заплатит юристам из Санкт-Петербурга 3,5 миллиона рублей за спор с налоговиками

Сделка ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», заказавшего услуги юристов в налоговом споре с начальной ценой контракта в 3,5 миллиона рублей, привлекла внимание Волгоградского УФАС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольный орган, по итогам указанной закупки ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» уже успело заключить контракт с победителем запроса предложений - ООО «АНТ-Консалт» (г. Санкт-Петербург) – по начальной цене в 3,5 млн. рублей. Предметом закупки выступает обжалование в вышестоящем налоговом органе акта проверки, вынесенного одной из межрайонных налоговых инспекций Волгограда. Сам факт проведения указанной закупки, на первый взгляд, вызывают удивление, поскольку ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» имеет собственную юридическую службу и большой опыт положительной судебной защиты в спорах с государственными органами, пояснили в Волгоградском УФАС. В антимонопольном органе предположили, что заключенный контракт может быть использован ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» для взыскания в указанной сумме убытков из федерального бюджета в случае положительного обжалования решения налогового органа. Тем более, что организации, входящие в группу лиц ПАО «Газпром», ранее неоднократно практиковали подобную схему действий, заявили в антимонопольном органе. Обстоятельства осуществления спорной закупки будут рассмотрены Волгоградским УФАС России на предмет наличия в действиях ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» признаков административного правонарушения, резюмируется в пресс-сообщении.



