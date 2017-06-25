Председатель Волгоградского облсуда отменил оправдательный приговор об изнасиловании

В кассационной инстанции отменен оправдательный приговор в отношении 29-летнего жителя Михайловки Эльдара А. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», он причастен к изнасилованию 22-летней Виталии и был наказан судом первой инстанции на 3 года колонии общего режима. Но затем его жалоба была удовлетворена в апелляции, и мужчину выпустили из-под стражи за недоказанностью.

Уголовное дело начали расследовать в ноябре 2015 года. Подозреваемого задержали после заявления самой потерпевшей в полицию. От каждой из стороны в суде выступили в качестве свидетелей родственники, показания которых противоречили друг другу. Виталия и Эльдар А. ехали в одном такси. Он насильно вытащил девушку из машины, затолкал в подъезд своего дома, хотя девушка держалась за перила, кричала и сопротивлялась, затем открыл дверь своей квартиры, в которой совершил насильственные действия сексуального характера, уточнили в МрСО СУ СКР по региону.

На теле девушки были зафиксированы множественные телесные повреждения, только на шее кровоподтеков медэксперты зафиксировали около 10. В суде был также представлен ряд доказательств, подтверждающих обвинение. Это и протокол осмотра места происшествия, где было совершено преступление, изъятые вещи, показания потерпевшей и ряда свидетелей, протокол очной ставки между нею и обвиняемым, согласно которому она полностью поддержала свои показания. Были предъявлены заключения экспертов, ряд других материалов, доказывающих вину подозреваемого.

«Доказательная база по данному делу была собрана в полном объеме, - говорит председатель коллегии адвокатов Михайловки Людмила Петрова, которую редакция просила прокомментировать ситуацию. – Причем на девушку во время следствия оказывалось постоянное давление со стороны подозреваемого и его родственников, начиная от угроз и уговоров до обещания жениться на ней. Однако она заявила, что он должен ответить по закону».

Между тем, кассационным постановлением решение апелляции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию для рассмотрения иным составом.

«Так, в апелляционном приговоре суд не привел полностью показания ряда свидетелей, умолчав о многих обстоятельствах, которые могли существенно повлиять на выводы суда», - говорится в постановлении за подписью председателя облсуда Николая Подкопаева.

Кроме того, были приведены различные доводы к оправданию: в описательной части суд ссылается на отсутствие доказательств причастности Эльдара А. к преступлению, а в резолютивной — на отсутствие в его деяниях состава преступления. Информагентство следит за развитием событий.