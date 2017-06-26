



Утверждено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Обеспечение экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области. Приказ о проведении этой экспертизы был подписан ведомством в начале июня 2017 года.

Напомним, недавно были подведены итоги аукциона на оказание услуг по ликвидации свалки в Кировском районе Волгограда. В связи с отсутствием других участников аукцион был признан несостоявшимся, а ООО «ЭкоТехСервис» - победителем. Эта компания теперь должна будет за 813 миллионов рублей ликвидировать свалку до середины 2018 года. Ранее в Волгоградском УФАС признали необоснованными жалобы некоторых компаний на невозможность участия в аукционе из-за прописанных в документации требований – наличие специфичных лицензий на утилизацию отходов различной степени опасности.



