«Единая Россия» в Волгограде «повлияла» на коммунальщиков





Наконец-то жители Дзержинского района Волгограда дождались конкретных действий от партии «Единая Россия», которая еще в декабре прошлого года пообещала жильцам домов № 22, 24, 26, 28, проживающих на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда, утеплить изоляцию на трубах. Напомним, редакция ИА «Высота 102» рассказывала об этой ситуации 14 июня в материале «Жителей Волгограда разочаровали пустые обещания «партии власти». Как сообщили волгоградцы журналистам редакции, после публикации к ним во двор зачастили разного рода начальники и многочисленные комиссии. «По всей видимости, они тоже прониклись, насколько безалаберно, бесхозяйственно расходуются народные деньги», - заявили редакции жители дома, которые просили единороссов повлиять на ситуацию, так как именно «ЕР», по их словам, «за все в ответе».





И вот три дня назад, по словам жильцов, «закипела» работа. Журналисты информагентства выехали сегодня на место и убедились, что работы, действительно, идут. Правда, рабочих мы не застали, несмотря на то, что на часах было 15.00, но жители домов не скрывали, что работами довольны. Убираются лохмотья на трубах, подводящих теплоноситель к многоквартирным жилым домам, а сами трубы облачаются в новый утеплитель. Правда, вдоль теплотрассы лежат горы старого, который еще не вывезен, однако, как заявила дворник, рабочие «обещали все после себя убрать». Несмотря на то, что работы только начались, уже и вид двора изменился. «Но главное – теперь «упакованные» трубы не будут топить улицы и зимой, и летом», - говорят горожане. Они также выразили надежду, что коммунальщики не забудут и про утеплитель на трубы, по которым подается горячая вода в квартиры жителей и также «отапливает» улицы.



