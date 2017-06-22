Прекратить уголовное дело о гибели 5-летнего ребенка-инвалида и признать себя невиновным просит 49-летний житель Урюпинска. Соответствующую жалобу на приговор первой инстанции мужчина направил в апелляцию. Как передает ИА «Высота 102», отец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к году исправительных работ, но такое наказание его не устроило, поскольку своей вины в случившемся он не видит вовсе.

Как подтвердили версию следствия в отделе СУ СКР по Волгоградской области, на иждивении осужденного находился пятилетний мальчик, страдающий детским церебральным параличом. В августе 2015 года, купая сына, отец услышал, как зазвонил его сотовый телефон. Он вышел из ванной и стал разговаривать с партнером по бизнесу. Ребенок, имеющий тяжелое заболевание опорно-двигательной системы, не смог удержаться в наполненной водой ванной и утонул. Обвинению удалось доказать вину в суде в непреднамеренном убийстве.

Отметим, что еще на стадии предварительного расследования и судебного рассмотрения этого уголовного дела свою вину в содеянном мужчина не признавал, всячески затягивая сроки судопроизводства. Причины неявки в судебные заседания всегда были «уважительными» – туристическая поездка за границу, куда на отдых отправился «убитый горем» отец погибшего мальчика, или пребывание в стационаре районной больницы. Правоохранители подозревали, что в большинстве случаев причины неявки обвиняемого носили фиктивный характер, что и подтвердила внезапная проверка. Так, однажды стражи порядки нанесли визит в больницу, где якобы находился мужчина, но не нашли там пациента. Его не было ни в палате, ни вообще в стационаре, в связи с чем врачи вынуждены были выписать больного в тот же день за «прогул». Было понятно, что мужчина не собирается нести ответственность за смерть собственного ребенка, и даже такой лояльный вердикт, вынесенный, к слову, в Международный день защиты детей, 1 июня, его не удовлетворил.

В течение 10 дней после оглашения приговора осужденный обжаловал решение суда в вышестоящую инстанцию. Мужчина не скрывает, что рассчитывает исключительно на оправдательный приговор, и уверен, что гибель его сына – это всего лишь случайность. Информагентство следит за ситуацией.