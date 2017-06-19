В Волгограде выселяют из соснового бора пейнтбольный клуб - любимое место отдыха беглого экс-депутата Госдумы

Государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук" (ФНЦ агроэкологии РАН) добилось судебного решения об освобождении земельного участка в Кировском районе Волгограда, который занимает пейнтбольный клуб "Воинград", сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы суда. Владельцем клуба является индивидуальный предприниматель Евгений Костенко, которого суд обязал в 10-дневный срок освободить участок в сосновом бору, принадлежащий на праве хозяйственного ведения федеральному государственному предприятию "Волгоградское", которое приняло участие в разбирательстве в качестве третьего лица. В суде установлено, что договора между предпринимателем и ФГУП на использование территории соснового бора нет. Однако ответчик разместил на федеральной земле бытовые вагончики, брусья, песочницу, душ, качели, лавочки, спортивные снаряды, мангалы для шашлыка, навесы, оборудование для игры в пейнтбол и лазертаг, палатки и строительные материалы. При этом истец уплачивает земельный налог за часть земли, которую использует предприниматель. О том, что участок в сосновом бору используется предпринимателем незаконно, подтвердила и проверка районной прокуратуры. Несмотря на то, что ответчик до принятие судебного решения отказался от иска в части требований, а именно о запрете использовать земельный участок для организации игр в пейнтбол и лазертаг, суд обязал предпринимателя за 10 дней вывести все свое имущество за пределы участка. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Отметим, что на решение суда также не повлияла информация о том, что пейнтбольный клуб образовался после того, как в декабре 2013 года был подписан договор о совместной деятельности (простое товарищество) между ответчиком и ФГУП "Волгоградское". По документам, группа товарищей без образования юридического лица может организовывать досуг многодетных семей и семей-сирот, жителей поселка "Лапшин сад", населения Волгограда, проводить спортивные мероприятия, осуществлять пропаганду здорового образа жизни и др. Извлечение прибыли не являлось целью договора. Однако опубликованные на сайте клуба расценки для желающих сыграть в пейнтбол и лазертаг говорят об обратном.

К слову, как рассказывали ИА "Высота 102" жители расположенных вблизи с сосновым бором частных домов, возмущенных вырубкой сосен ради строительства новых коттеджей, в этом пейнтбольном клубе любил проводить время со своими друзьями и родственниками бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев. В настоящее время, напомним, он находится в федеральном розыске из-за неявки в суд по делу о покушении на мошенничество.



