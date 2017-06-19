В Волгограде до конца года снесут еще 750 киосков





322 нестационарных торговых объекта исчезли со своих мест в Волгограде с начала 2017 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, всего в плане на демонтаж в текущем году – 1072 объекта. В частности, в Центральном районе на сегодняшний день незаконно размещены 166 ларьков, тогда как новой схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено только 62.

Всего новой схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной на 2017-2021 годы, в Волгограде предусмотрено свыше 1700 мест для предпринимателей. Из них – более 1400 - это киоски, павильоны, торговые галереи. Еще почти 300 пятачков земли выделено под сезонную торговлю (лотки, палатки, тележки, елочные, а также бахчевые базары и т.д.). Отметим, что 2/3 всех объектов в новой схеме, то есть более 1100, выделяются в качестве компенсации владельцам киосков, которые подлежат демонтажу.

На сегодняшний день между районными администрациями и коммерсантами заключены договоры на размещение примерно 500 объектов. Пока далеко не все предприниматели, чьи киоски подлежат сносу, успели воспользоваться правом компенсации. В связи с чем, администрация Волгограда внесла в городскую думу проект решения о продлении срока заявлений на получение компенсационных мест до 17 июля. Заседание думы, на котором планируется рассмотреть проект решения, намечено на конец июня.