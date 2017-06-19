В Волгограде мужчину-иждивенца задержали за поджог своего дома

Движение автотранспорта из Волжского в сторону Волгограда по новому мосту через реку Ахтуба будет открыто уже в этом году, сообщает ИА "Высота 102". По словам председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолия Васильева, из-за того, что пока готовы не все развязки, первое время движение будет ограничено. Полностью достроить объект, а именно все дорожные развязки, планируют в 2018 году. Васильев отметил, что сейчас на строительстве мостового перехода задействованы 4 субподрядные организации, которые выполняют работы в штатном режиме. Отставания от графика, который уже несколько раз корректировался, в настоящее время нет. Напомним, новый мост через Ахтубу является вторым пусковым...