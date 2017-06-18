Один день из жизни земского врача в Волгоградской области





В канун дня медицинского работника съемочная группа ИА «Высота 102» провела один день с земским врачом Среднеахтубинской поликлиники Натальей Поповой. Ежедневно этот врач-невролог, как, впрочем, и доктора других специальностей, принимает около 30 пациентов с самыми различными жалобами. По ее словам, неврология вообще считается одной из самых важных специальностей в медицине. Потому что именно мозг отвечает за все, начиная от эмоций и заканчивая сердечно-сосудистыми нарушениями. Так что неврология - убеждена она, - наше все.

О любви и преданности врачебной профессии – в материале информагентства.



