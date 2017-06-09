



Сегодня в Волгограде начались работы по ремонту улицы Володарского, которая является продолжением улицы Кубанской. Как сообщает ИА "Высота 102", дорожная техника сконцентрировалась на площади Павших борцов. Работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия начались на стыке двух улиц, где с утра были выставлены пластиковые ограждения.





Постепенно работы переместятся к зданию мэрии, которое, напомним, расположено по адресу ул. Володарского, 5. В администрации Волгограда пояснили, что ремонт улицы, согласно контракту, должен завершиться к 31 октября, однако подрядчик - МБУ "Северное" - обещает сделать это раньше - к 1 сентября. К этому времени планируется отремонтировать более 200 метров дороги, а это порядка 4 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Стоимость контракта - 4,9 млн рублей. В мэрии напомнили, что улица Володарского в этом году вошла в перечень объектов, где запланирован комплексный ремонт. Среди них - Вторая и Третья Продольные, улица 39-я Гвардейская, улица Кубанская, улица Кубинская и др. Отметим, что ремонт улицы Кубанской, которая соединяется в улицей Володарского, выполнен уже на 70%.



