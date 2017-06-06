ВолгГТУ улучшил позиции в национальном рейтинге университетов

Волгоградский государственный технический университет занял 39-ое место в восьмом ежегодном национальном рейтинге университетов по итогам прошедшего периода 2017 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, в этом году ВолгГТУ значительно улучшил свои позиции – в прошлом году вуз занимал 60-ю строчку. Всего в этом году в национальный рейтинг 2017 года вошли 264 российских университета, которые оценивались по шести основным параметрам: образование; исследования; социализация; интернационализация (международная деятельность); инновации и бренд. По параметрам «Исследования» ВолгГТУ – на 23-й строчке, в номинации «Инновации» – на 30-м месте. По параметрам «Социализация» университет занял 56-е место, «Интернационализация» – 94-е, «Бренд» – 55-е место.

В разделе «Инновации» учитывались технологическое (инновационное) предпринимательство в университете, портфель патентов, сотрудничество с высокотехнологичными компаниями, МИП, инновационная инфраструктура, базовые кафедры. А бренды университетов оценивались по таким показателям, как вклад в формирование национальной элиты, коммуникации с целевыми аудиториями, медиа-активность, восприятие исследований международным и русскоязычным академическими сообществами.

Рейтинг, как и годом ранее, возглавил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Второе и третье места разделили Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Санкт-Петербургский государственный университет.

Справка. Специальный проект Группы «Интерфакc» запущен в 2009 году в целях разработки и апробации новых механизмов независимой системы оценки российских вузов.



