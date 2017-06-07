«Сбербанк» отозвал исполнительный лист о взыскании 570 тысяч рублей с инвалида первой группы Василия Аникина, который с 2014 года оплачивает чужой кредит. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, соответствующие документы в ближайшее время будут направлены в адрес волгоградца. Василий Аникин числится поручителем по кредиту, который его бывший начальник взял еще в 2005 году в Котовском отделении «Сбербанка». Однако, как уверяет мужчина, ни по какому займу он не выступал поручителем, в Котово никогда не был, и, более того, в силу своего заболевания не может самостоятельно поставить подпись. К инвалидной коляске 49-летний Василий прикован с 17 лет.

«Должника» Аникина новость о прекращении исполнительного производства, конечно, обрадовала, но одновременно и озадачила новыми вопросами: кто вернет ему свыше 150 тысяч рублей, которые он успел выплатить по кредиту своего экс-начальника? Дадут ли оценку произошедшему правоохранительные органы? И, наконец, где гарантии, что банк через какое-то время не передумает и снова не начнет взыскивать с него деньги? «Я не слишком богат, чтобы «дарить» свою пенсию. Пособие по инвалидности начисляется на карту «Сбербанка», что очень удобно для кредитной организации», - рассказывает Василий Аникин.

Что произошло

Об этой истории ИА «Высота 102» сообщало еще в марте этого года. По своей странности и даже абсурдности она походит на одну из повестей мирового классика Франца Кафки. Вы никому ничего не должны и ни в чем не виновны?.. Да бросьте, вам просто пока не все известно… Примерно в такой ситуации оказался один из жителей Волгограда, который большую часть жизни провел в инвалидной коляске.

Напомним, три года назад Василий Аникин с большим удивлением обнаружил, что его собственный банковский счет в «Сбербанке» арестован. Судебное решение о принудительном взыскании с него денег Котовский районный суд вынес, как выяснилось, в начале 2014 года. Но Аникин, по его словам, об этом процессе ничего не знал. Сам заемщик расплачиваться по долгам с банком, по всей видимости, не пожелал. «Из пенсии по инвалидности, которая является единственным источником моего дохода, больше года взыскивали 50% от выплат. Потом через суд мне удалось снизить размер списания суммы до 10% от месячной пенсии. Судя по динамике погашения кредита я являюсь единственным плательщиком», - пояснил волгоградец. В полиции инвалиду в возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества в декабре 2015 года отказали. По инициативе общественной организации «Кредитный правозащитник», в которую обратился мужчина, прокуратура Котовского района провела проверку по данному факту и в начале марта 2017 года отменила постановление полиции об отказе в возбуждении дела. Полицейские, как предписала прокуратура, должны были истребовать сведения о состоянии здоровья поручителя на момент взятия кредита «в части возможности самостоятельно ставить подпись», опросить сотрудника банка, выдавшего кредит, а также второго поручителя. Однако спустя три недели из ОМД по Котовскому району пришел очередной отказной материал. Причем текст постановления буквально копировал предыдущий документ. Какие оперативные мероприятия успели провели полицейские и проводили ли вовсе?. Эти вопросы так и осталось для Василия без ответа.

Спасительная соломинка

А недавно Аникину вновь стали поступать звонки из Котовского райотдела полиции. Удивительно, но участковый уполномоченный полиции вновь (в третий раз!) проводит проверку и, вроде как настроен встретиться с врачом инвалида для получения документов, подтверждающих неспособность пациента самостоятельно писать. Следующим этапом, как надеется мужчина, должно стать проведение почерковедческой экспертизы. К слову, в паспорте Аникина стоит подпись, поставить которую он с большим трудом смог при поддержке другого человека.

В общественной организации «Кредитный правозащитник» пояснили информагентству, что результаты почерковедческой экспертизы, которая должна подтвердить факт подделки подписи, - это спасительная соломинка, которая может помочь поставить точку в запутанной и затянувшейся истории. Как рассказала руководитель Волгоградского отделения «Кредитного правозащитника» Екатерина Трубихова, появление новых обстоятельств в деле потенциально является основанием для оспаривания решения Котовского районного суда о принудительном взыскании с Аникина долга по кредиту. «Если судебное дело будет возобновлено и получится отменить решение о взыскании денежных средств, то мы направим заявление о повороте исполнения решения суда - иначе говоря, о возвращении мужчине неправомерно удержанных с его пенсии денежных средств. Пока об этом говорить рано и процесс этот нелегкий, но, если полиция разберется в ситуации, установит, что подпись Аникина в договоре поручительства попросту «липовая», то у нас будет шанс восстановить справедливость», - отметила Екатерина Трубихова.

Позиция «Сбербанка»

Что стало причиной отмены исполнительного производства, «Высоте 102» в «Сбербанке» узнать не удалось. В пресс-службе организации сослались на конфиденциальность информации. А вот «Кредитный правозащитник» выяснил: взявший кредит бывший босс Аникина выходит на пенсию – стало быть, у него появляется официальный источник доходов, с которого можно удерживать платежи по кредиту. Ранее, еще до отмены исполнительного производства, корреспондент ИА «Высота 102» направлял редакционный запрос в Волгоградское отделение «Сбербанка». Журналисты хотели узнать, проводила ли служба безопасности банка внутреннее расследование по факту возможной фальсификации подписи при оформлении кредита, совпадает ли росчерк пера Аникина в договоре поручительства с подписью в его паспорте. Также «Высота 102» поинтересовалась, рассматривает ли «Сбербанк» возможность отозвать свои финансовые претензии к инвалиду первой группы. Полученный ответ ясности в ситуацию, к сожалению, не внес. «По данному вопросу Волгоградским отделением ПАО «Сбербанк» проведено и продолжается внутреннее расследование, по результатам которого службой безопасности банка ведется взаимодействие с правоохранительными органами. Вся запрашиваемая информация передается следствию», - дословно цитируем официальный ответ банка.

В «Сбербанке» еще на прошлой неделе обещали позвонить Василию Аникину и дать разъяснения по вопросу прекращения исполнительного производства. Звонка мужчина очень ждет, но пока безрезультатно. ИА «Высота 102» продолжит следить за развитием событий.