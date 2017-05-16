Смотрите сегодня в программе: в Волгограде взрыв газа в четырехэтажном доме повлек за собой человеческие жертвы и лишил крова жителей десятков квартир. Земельный скандал в Городищенском районе Волгоградской области: людям продали участки под строительство домов, а строить запрещают. Реальный сок: бывший депутат гордумы Волгограда осужден за аферу с недостроенным зданием сельской школы. Дебошир с ножом попытался отбиться от росгвардейцев: квартиру в Волжском, где забаррикадировался агрессивный гражданин, пришлось брать штурмом.







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