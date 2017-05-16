Прокуратура начала проверку по факту обрушения подъезда жилого дома в Волгограде





Организована прокурорская проверка по факту обрушения в многоквартирном доме в Советском районе Волгограда на предмет соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева. На место происшествия выехал и.о. прокурора области Александр Руднев с целью координации действий сотрудников правоохранительных органов и служб спасения. По результатам прокурорской проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщение об обрушении подъезда в четырехэтажном жилом доме №60 по проспекту Университетскому поступило в оперативные службы сегодня в 13.06. По предварительным данным, в доме произошла утечка газа, что привело к взрыву. В остальных подъездах, а также в павильонах рынка, расположенного рядом с жилым домом, выбиты стекла. Известно о двоих погибших и 10 пострадавших. На месте происшествия находятся руководители всех силовых структур, губернатор Андрей Бочаров, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.



