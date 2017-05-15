







Конкурс «Московская весна a cappella», завершившийся гала-концертом в центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве, вошел в число крупнейших в мире. Как сообщает ИА «Высота 102», организатор фестиваля «Московская весна – 2017» ГБУ «Московские ярмарки» доверил проведение всех этапов международного музыкального конкурса и финального гала-концерта «Продюсерскому центру Иосифа Пригожина» и волгоградскому «Агентству больших возможностей».

Как сообщили информагентству в волгоградском «Агентстве больших возможностей», на гала-концерте на одной сцене собрались коллективы из Испании, Венгрии, Америки, России. Вокалисты из разных городов и стран в течение 10 дней выступали на площадях, в парках и на фестивальных площадках. Их импровизированными сценами становились московские вокзалы и балконы, а публикой – прохожие. Они собирали овации и голоса в интернете.





В эти дни за конкурсантов голосовали члены жюри и пользователи соцсетей. В результате из 168 коллективов лучшими были признаны чуть менее 20. Они и разделили между собой главный приз «Московской весны a cappella» – 17 миллионов рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина поздравила обладателя гран-при конкурса – группу Opus Jam из Франции.

Также на гала-концерте были объявлены победители и призеры в каждой из трех конкурсных категорий: малые вокальные группы (от одного до пяти человек); средние вокальные группы (от шести до 10 человек) и большие вокальные группы (от 11 человек).

В категории «Малые вокальные группы» третье место поделили коллективы B Vocal (Испания) и SunVoice (Россия, Новосибирск), 2-е место досталось группе The Alley Cats (США), а 1-е место – группе Fool Moon (Венгрия).





В категории «Средние вокальные группы» третье место также досталось сразу двум коллективам – Audiofeels (Польша) и фолк-группе «Поверье» (Россия, Москва), 2-е место в этой категории получила группа Coffeetime (Россия, Москва), а победителем в этой категории стала группа Micappella (Сингапур).

В категории «Большая вокальная группа» третье место получил Камерный хор Белгородской государственной филармонии, серебро получил хор Koukie Choir (Латвия), а первый приз достался хору Honey Jazz Choir (Россия, Москва).

Приз зрительских симпатий достался сразу шести исполнителям и вокальным коллективам: Виктории Черенцовой (Россия, Москва), группе «Пятеро» (Россия, Москва), группе QUEENtet (Россия, Москва), группе «Лунный свет» (Россия, Красноярск), мужскому хору «Русский формат» (Россия, Воронеж) и группе Crazy little song (Россия, Москва).

«Более восьми тысяч песен было исполнено за дни фестиваля, – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. – Это то начинание, которое найдет свое продолжение в следующих конкурсах и фестивалях, а мы услышим замечательных исполнителей».

По количеству участников и площадок конкурс «Московская весна a cappella», наряду с подобными событиями в США и Австрии, вошел в число крупнейших в мире. На участие в нем поступило более 250 заявок из 12 стран. 168 соло-исполнителей и музыкальных коллективов прошли в основной тур и получили шанс побороться за призовой фонд в 17 миллионов рублей от партнеров конкурса.

Участников оценивало звездное жюри, в состав которого вошли российские и зарубежные исполнители, музыкальные продюсеры. Также любой желающий мог проголосовать за понравившегося исполнителя в интернете.









«Продюсерский центр Иосифа Пригожина» и волгоградское «Агентство больших возможностей» выражает огромную благодарность правительству Москвы за оказанную честь и доверие в реализации данного события.



