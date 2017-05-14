Волжский накрыло автозвуком

Площадка в парке «Волжский» стала местом встречи фанатов автозвука, которого было столько много, что, казалось, даже сердце порой стучало исключительно в заданном ритме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на региональный этап чемпионата России по автозвуку съехались десятки участников из Москвы, Саратова, Ростова-на-Дону, Волгограда и, конечно же, Волжского. Наверняка, кого-то из них нам доводилось встречать и раньше, по особой примете – дрожащим от автозвука автомобилям, которые порой проносятся по дорогам городов.





Впрочем, сегодня престижность марок машин не имела никакого значения: и отечественные «семерки», и люксовые автомобили оценивались по одному показателю – силе автозвука. В буквальном смысле «начиненные» усилительными звуковыми системами машины, которые занимали практически все свободное место в автомобиле – багажники, дверцы, задние сиденья – еще до начала соревнований собирали десятки восторженных зрителей. Владельцы авто с удовольствием демонстрировали различные трюки.





Даше Гуленковой пришлось побыть в роли необычной модели в автомобиле ее друга Алексея Покардова. Автозвук, который в буквальном смысле слова раскачивал автомобиль, поднимал и опускал длинные волосы девушки. Хотя девушке пришлось потом изрядно попотеть, чтобы расчесать спутавшиеся локоны, она была довольна произведенным эффектом. По ее словам, сначала ее шокировало увлечение друга, и она долго не могла привыкнуть к слишком громким звукам в машине. Но теперь она оценила необычность этого хобби.

А ростовчанин Руслан Зерщиков уже несколько лет занимается автозвуком. «Люди реагируют на это по-разному, но точно могу сказать, что равнодушных не бывает, и чаще всего все-таки вызывает у них улыбку», - признается он.

Квалификационные замеры автомобилей в формате DBBATTLE и DBBATTLE SNIPER также собрали многочисленных зрителей. На «ковер» вызывались по два авто, а судьи замеряли силу автозвука специальными датчиками. Под восторженные крики болельщиков объявлялся результат участников – количество децибелов и киловольт. Порой показатели были такими высокими, что ведущие сравнивали силу автозвука с разгоном по трассе автомобиля до 250 километров в час! А зрители в буквальном смысле слова чувствовали, как содрогается земля под ногами.





Интересно, что на сегодняшние соревнования волжане пришли целыми семьями. И даже для самых маленьких нашлось увлекательное занятие – игра в радиоуправляемые машинки. И машинки, и призы для взрослых участников – карты «Открытие», масло «Genesis» и просто милые безделушки приготовили сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» – одного из спонсоров регионального этапа чемпионата.





Победителями регионального этапа в различных номинациях стали:

DBBATTLE Дебют 146.3 Илья Калачев Новичок 1k 149.0 Игорь Клыков Новичок 2k 152.6 Александр Поляков Новичок 4k 156.2 Алексей Ляпин Новичок Седан 152.2 Сергей Шилов Любитель 154.8 Рамиль Карпов Профессионал Без Стен 157.3 Команда Sound Bomb Профессионал 159.7 Антон Капралов Экстрим 162.5 Михаил Савин Фристайл 155.3 Александр Савичев SNIPER 119.9 119.96 Валерий Галушкин 129.9 129.98 Михаил Зинченко 139.9 139.98 Константин Матевосян 149.9 149.86 Алексей Лебединский SOUND CRUISER Door 1-6 115.57 Артур Леонов Door 7-12 124.19 Саркис Хейгетов Door Unlimited 121.01 Даниил Силкин Back Unlimited 116.45 Александр Алиев







Многие из тех, кто приехал сегодня на региональный этап чемпионата, не скрывали, что тратят на свое увлечение немало денег. И тот факт, что победа досталась самым лучшим, заставит их усовершенствовать звуковую «начинку» своих авто. И все для того, чтобы вновь и вновь испытать тот драйв, которого явно не хватает в повседневной жизни.



