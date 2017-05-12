Председатель Волгоградского облсуда показал свои доходы





Согласно декларации, опубликованной председателем Волгоградского облсуда, сумма его дохода за 2016 год составила 4,1 млн рублей. Сумма дохода за 2015 год, напомним, составляла 3,7 млн рублей. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в пользовании Николая Подкопаева находится квартира в 35 кв.м. Судя по всему, произошла замена служебного жилья, поскольку в прошлом году площадь квартиры в найме составляла 62 кв.м.

В собственности председателя облсуда — квартира в 35 кв.м., а совместно с супругой он владеет также 9 сотками земли, домом (175 кв.м) и квартирой (52 кв.м). Если в 2015 году у Николая Подкопаева были во владении «Toyota» и «Hyundai», то в 2016 году из автопарка японская модель исчезла. Доход жены составил 688 тысяч рублей.